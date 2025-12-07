Cerchia e Cerca ora è in grado di individuare le truffe nei messaggi

Google lavora ad una serie di novità per la sicurezza digitale degli utenti. L’azienda, infatti, sta trasformando uno strumento di ricerca visiva in una funzione attiva contro le truffe online. La funzionalità in questione è Cerchia e Cerca, nota per il suo utilizzo nella selezione di contenuti sullo schermo. Quest’ultima sarà presto in grado di rilevare messaggi di testo, email o pagine web sospette, offrendo una protezione immediata contro tentativi di phishing e altre frodi digitali. Il funzionamento del sistema è progettato per essere immediato: quando un utente incontra un contenuto che desta sospetti, può evidenziarlo tramite Cerchia e Cerca. A quel punto, invece di limitarsi a effettuare una ricerca tradizionale, la funzione attiva una Panoramica AI che analizza il testo e segnala eventuali anomalie. Il sistema spiega perché il contenuto potrebbe essere pericoloso, evidenzia i segnali d’allarme più frequenti nelle truffe e suggerisce azioni pratiche da seguire per tutelarsi. Il tutto senza abbandonare l’applicazione in uso.

Cerchia e Cerca si arricchisce di una nuova opzione per la sicurezza contro le truffe

È utile sottolineare che la stessa tecnologia sarà accessibile anche tramite Google Lens. Consentendo così agli utenti di effettuare un controllo caricando uno screenshot o un’immagine contenente testo sospetto. Grazie alla capacità dell’AI di riconoscere schemi ricorrenti nelle frodi online, la funzione mira a rendere più semplice l’individuazione di contenuti ingannevoli.

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Tale innovazione rientra nell’aggiornamento Android 16 QPR2, che include anche altre migliorie legate alla gestione della sicurezza e alla qualità dell’esperienza utente. La distribuzione della funzione di rilevamento delle truffe avverrà in maniera graduale su scala globale. Google ha sottolineato che il lancio sarà esteso solo quando i sistemi avranno raggiunto un livello di precisione sufficiente. Così da ridurre al minimo i falsi positivi che potrebbero generare confusione tra gli utenti. L’obiettivo è garantire una protezione affidabile, combinando la rapidità dell’analisi automatizzata con la chiarezza delle indicazioni pratiche.