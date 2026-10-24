Carrie, Prime Video rinnova la serie: Flanagan oltre Stephen King

Prime Video ha ufficialmente rinnovato Carrie, la serie ispirata al celebre romanzo di Stephen King, che tornerà quindi con una nuova stagione. La decisione arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti dal primo ciclo di episodi e conferma la fiducia della piattaforma in un progetto che ha saputo conquistare il pubblico. Alla guida ci sarà ancora Mike Flanagan, chiamato però a una sfida tutt’altro che semplice: portare la storia oltre i confini della trama originale.

Carrie White, insomma, continuerà a imperversare sul piccolo schermo almeno per un altro giro. Una notizia che i fan aspettavano e che arriva in modo abbastanza naturale, visto il riscontro raccolto dalla prima stagione. Quando un titolo funziona, le piattaforme di streaming tendono a non lasciarselo sfuggire, e il caso di Carrie non fa eccezione. Il rinnovo, però, porta con sé una questione che non può essere ignorata e che riguarda il cuore stesso dell’operazione.

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Una seconda stagione oltre il romanzo di Stephen King

Il punto è proprio questo. La serie nasce come adattamento di un libro che ha una sua struttura precisa, con un inizio, uno sviluppo e una fine ben definiti. Il materiale di partenza firmato da Stephen King racconta una vicenda che si chiude su se stessa, senza lasciare grandi spiragli narrativi. Proseguire significa quindi andare oltre ciò che lo scrittore ha messo nero su bianco, costruendo qualcosa di nuovo partendo da personaggi e atmosfere già noti.

Non è un’impresa da poco. Allungare una storia nata per esaurirsi in un unico arco è un’operazione delicata, perché il rischio di snaturarla è sempre dietro l’angolo. Il pubblico che ha amato la prima stagione si aspetta di ritrovare la stessa intensità e la stessa coerenza, mentre chi conosce bene il romanzo guarderà con attenzione a come verrà gestita l’espansione dell’universo narrativo. Ogni scelta, in questo senso, peserà parecchio.

Il rischio che Mike Flanagan dovrà evitare

All’orizzonte si profila quindi un pericolo concreto, quello che Mike Flanagan dovrà aggirare nel modo migliore possibile. Spingersi oltre la trama originale vuol dire infatti rinunciare alla rete di sicurezza offerta dal testo di partenza. Non ci sarà più una traccia da seguire, ma soltanto la necessità di inventare situazioni e sviluppi che risultino credibili e all’altezza di quanto visto finora.

La difficoltà sta tutta qui. Una prosecuzione forzata potrebbe apparire come un semplice tentativo di sfruttare il successo ottenuto, mentre una costruzione attenta e rispettosa dello spirito originario potrebbe dare nuova linfa al racconto. Il confine tra le due cose è sottile e la responsabilità ricade in buona parte sullo showrunner, che dovrà trovare un equilibrio tra innovazione e fedeltà al materiale da cui tutto è partito.

Da parte sua, Prime Video ha dimostrato di credere fermamente nel progetto, scegliendo di investire su una nuova stagione proprio sulla scia dei risultati positivi del debutto. Il rinnovo rappresenta un segnale chiaro della volontà di puntare su questo titolo e di affidarlo ancora una volta a Mike Flanagan, che avrà il compito di guidare la serie verso territori inesplorati rispetto al romanzo di Stephen King.

Fonte: TecnoAndroid