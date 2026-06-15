Captain Tsubasa 2: World Fighters svela il trailer “Battle of the Strongest”

Captain Tsubasa 2: World Fighters si fa vedere di nuovo, e stavolta con un trailer che ha tutta l’aria di voler scaldare gli animi prima dell’uscita. Bandai Namco ha appena tolto i veli su un filmato intitolato “Battle of the Strongest”, un omaggio dichiarato al calcio, alla testardaggine e a quella corsa verso la gloria che da sempre tiene incollati i fan della saga. Insomma, il classico mix di pallone e adrenalina che ha reso celebre questo brand.

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Un trailer che punta tutto sullo spirito di squadra

Il video alterna sequenze movimentate, azione spinta al massimo e una narrazione che cerca di coinvolgere chi guarda. I riflettori, ovviamente, sono puntati sulla nazionale giapponese, seguita nella sua scalata mentre si prepara a misurarsi con il meglio del calcio mondiale al World Youth Championship. La squadra ruota attorno a un obiettivo condiviso e incarna quello spirito di collaborazione che, nella saga, è sempre stato il vero motore del successo. Grafica che strizza l’occhio all’anime, ritmo frenetico e quelle mosse spettacolari che generazioni di appassionati conoscono a memoria: il trailer mostra la crescita progressiva della formazione nipponica mentre affronta avversari tutt’altro che facili. E la presenza di altre nazionali serve proprio a far capire quanto sia ampia e accesa la competizione globale, con un parco di rivali che si frappone tra il Giappone e il trionfo finale.

Pre-order e tutte le edizioni di Captain Tsubasa 2

C’è poi il capitolo delle prenotazioni, perché i pre-order sono già attivi e portano in dote diversi bonus per chi si muove in anticipo. Chi prenota mette le mani sulla maglia ufficiale del Giappone 2026 e sulla divisa del mondiale giovanile, oltre all’Early Unlock Pack che dà accesso immediato alla squadra Brasil Youth e alla colonna sonora “Moete Hero”. La Deluxe Edition comprende il gioco base più il Season Pass con tre Character Pack, pensati per aggiungere nuovi personaggi giocabili lungo il cammino. La Ultimate Edition, invece, alza ancora l’asticella: cinque uniformi esclusive, due temi per il menu principale, tre personalizzazioni del pallone e altre opzioni di customizzazione sbloccabili in anticipo. A questo si somma un bonus legato ai dati di salvataggio, che include le divise della Nankatsu Middle School e della Toho Academy insieme a un oggetto per personalizzare il pallone. La data da segnare sul calendario è il 28 agosto, giorno in cui il gioco arriverà ufficialmente sul mercato.