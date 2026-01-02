Caccia americani si affidano all’intelligenza artificiale

Nel settore della difesa, l’intelligenza artificiale non è più una tecnologia sperimentale. Ma uno strumento sempre più integrato. La crescente complessità dei moderni teatri di guerra sta spingendo l’industria a ripensare profondamente il modo in cui vengono mantenuti e gestiti i sistemi militari. In tale cornice si colloca la nuova collaborazione annunciata da Lockheed Martin e MANTECH. Due realtà di primo piano dell’industria statunitense della difesa. L’accordo mira a rafforzare il sustainment della flotta di velivoli da combattimento degli Stati Uniti. Ciò attraverso l’adozione di soluzioni avanzate basate sull’AI. L’obiettivo è migliorare la disponibilità operativa degli aeromobili. Intervenendo sia sui sistemi di precedente generazione sia sulle piattaforme più recenti. Al centro dell’iniziativa vi sono il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni, la manutenzione predittiva e una gestione più efficiente della catena logistica. Elementi che possono incidere sulla prontezza delle forze armate e sulla durata complessiva dei mezzi.

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Secondo Lockheed Martin, la collaborazione consentirà di sviluppare ecosistemi di supporto più resilienti e adattabili. Nicholas Smythe, vicepresidente per lo sviluppo del business nel settore sustainment, ha sottolineato come tale approccio non si limiti alla manutenzione tecnica, ma punti a una visione più ampia del supporto alle missioni, sempre più dipendenti da reti digitali complesse. Un modello pensato non solo per le esigenze statunitensi, ma anche per essere esteso agli alleati, in un’ottica di interoperabilità e cooperazione internazionale.

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Dal canto suo, MANTECH porta nell’accordo competenze consolidate nell’analisi dei dati, nella modernizzazione delle infrastrutture IT e nell’integrazione sicura di sistemi mission-critical. David Hathaway, presidente del settore difesa dell’azienda, ha evidenziato come l’introduzione dell’AI nel sustainment possa ridurre i tempi di fermo dei velivoli e i costi legati agli interventi non programmati. Contribuendo al contempo ad allungare la vita operativa della flotta.

Un ruolo centrale è svolto dall’AI Factory di Lockheed Martin. Integrata con l’approccio di trasformazione digitale di MANTECH, consente di analizzare enormi volumi di dati provenienti dai velivoli e dai sistemi di supporto. Individuando segnali deboli e pattern utili ad anticipare guasti o criticità prima che si manifestino sul campo.