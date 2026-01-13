BYD punta a conquistare le strade europee

Se fino a ieri BYD era per molti solo un acronimo curioso o il nome di un gigante cinese che “prima o poi” sarebbe arrivato, il 2026 è l’anno in cui questa profezia si trasforma in realtà tangibile sulle nostre strade. Non parliamo più di semplici esperimenti o di auto che arrivano via nave da Shenzhen, ma di una vera e propria invasione programmata e, soprattutto, “europeizzata”. La mossa dell’azienda è chiara: per conquistare un mercato difficile e orgoglioso come quello del Vecchio Continente, non basta fare buone auto elettriche, bisogna iniziare a costruirle qui. Con le fabbriche in Ungheria e Turchia che entrano nel vivo della produzione proprio in questi mesi, il messaggio ai marchi storici europei è arrivato forte e chiaro.

La strategia BYD per il 2026

Il pezzo forte di questa strategia è senza dubbio la Atto 2 DM-i. È interessante notare come BYD stia saggiamente puntando sull’ibrido plug-in per abbattere il muro della “ansia da ricarica” che ancora frena molti italiani. Con un prezzo d’attacco sotto i 30.000 euro per la versione Boost, l’idea è quella di offrire una macchina che in città si comporta come un’elettrica pura (con 90 km di autonomia a zero emissioni), ma che non ti lascia a piedi se decidi di partire per le vacanze, grazie a un’autonomia complessiva che sfiora i 1.000 km. È una scelta pragmatica che dimostra quanto abbiano studiato le nostre abitudini: vogliamo la tecnologia, ma vogliamo anche la libertà di non pianificare ogni sosta al millimetro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Ma la vera curiosità di quest’anno è la Dolphin G. A differenza di molti altri modelli che sono stati semplicemente adattati dal mercato cinese, questa hatchback è stata pensata da zero per piacere a noi. È una compatta da circa 4,3 metri, perfetta per i nostri centri storici e per le strade europee, ma con sotto il cofano lo stesso cuore ibrido intelligente che abbiamo visto sulla Atto 2. È la dimostrazione che BYD ha smesso di chiederci di adattarci alle loro auto e ha iniziato a costruire auto che si adattano a noi.

E per chi cerca qualcosa di più grintoso? C’è la Seal 06 GT. Qui entriamo nel territorio delle “hot hatch” del futuro, con una piattaforma a 800 volt che permette ricariche fulminee e prestazioni che, nelle versioni a trazione integrale, promettono di far divertire parecchio. In sintesi, il 2026 non è solo un anno di nuovi modelli, ma l’anno in cui BYD prova a smettere i panni dell’ospite per diventare un padrone di casa, puntando su un mix di tecnologia Blade Battery, prezzi competitivi e una rete di assistenza che sta crescendo a vista d’occhio. La sfida ai colossi europei è ufficialmente aperta, e sarà interessante vedere chi riuscirà a mantenere il passo.