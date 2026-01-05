Bugatti e la Veyron, vent’anni dopo: il mito potrebbe rinascere

Nel mondo delle automobili esistono alcuni modelli che segnano un prima e un dopo, e la Bugatti Veyron rientra in questa categoria ristrettissima. Quando debuttò a metà degli anni 2000, non fu semplicemente una nuova supercar, rappresentò invece una dimostrazione di forza tecnica e industriale che pochi ritenevano possibile. Portare su strada 1000CV, superare la soglia dei 400km/h e farlo senza rinunciare a comfort, affidabilità e raffinatezza costruttiva sembrava un esercizio teorico. .

A distanza di vent’anni da quell’inizio, il nome Veyron continua a esercitare un fascino particolare. Le indiscrezioni che circolano in queste settimane parlano infatti di un possibile tributo unico, sviluppato nell’ambito del programma Solitaire, il laboratorio creativo con cui Bugatti realizza le sue interpretazioni più radicali e personali. Non una serie limitata, ma un esemplare singolo, concepito come oggetto da collezione assoluto, capace di richiamare il peso storico della Veyron con le competenze tecniche maturate negli anni successivi.

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La Veyron, prodotta in 450 unità tra il 2005 e il 2015, ha lasciato un’impronta profonda anche sulle eredi più recenti. Chiron e Tourbillon hanno spinto ancora più avanti il concetto di hypercar, ma è con la Veyron che Bugatti ha definito un nuovo standard, trasformando l’eccesso in metodo e l’ambizione in un processo industriale ripetibile, per quanto elitario.

Bugatti, tra celebrazione e futuro: cosa potrebbe nascondersi dietro la one-off

Secondo le voci più accreditate, Bugatti starebbe lavorando a una reinterpretazione fedele nello spirito e nelle forme della Veyron originale, con richiami diretti alla celebre livrea bicolore e a un abitacolo improntato a un lusso classico, lontano da mode passeggere. Il progetto, se confermato, non nascerebbe da un foglio bianco. Il programma Solitaire prevede l’utilizzo di piattaforme esistenti, un vincolo che restringe il campo ma apre scenari interessanti.

L’ipotesi più concreta porta a una base Chiron, ormai uscita di produzione ma ancora perfettamente compatibile con il monumentale W16 quad-turbo da 8 litri. Una scelta che garantirebbe prestazioni degne del nome Bugatti e una continuità meccanica con la tradizione recente del marchio. Non è però escluso un approccio ancora più radicale. Come ad esempio partire da una Veyron originale, smontarla e ricostruirla con tecnologie aggiornate, mantenendo intatta l’anima dell’auto che ha riscritto la storia.

I segnali, per ora, sono pochi. Se davvero questo tributo vedrà la luce, non sarà soltanto un esercizio di stile o una mossa celebrativa. Sarà il modo con cui Bugatti riafferma il proprio legame con il passato, dimostrando che certe icone non invecchiano, ma si trasformano in leggende sempre attuali.