BMW Intelligent Personal Assistant: l’integrazione di Alexa+ trasforma l’esperienza

Al CES 2026 di Las Vegas la BMW mostra la nuova iX3 elettrica come una delle più recenti soluzioni digitali del marchio. Il SUV a zero emissioni diventa l’ideale per far toccare con mano l’evoluzione del BMW Panoramic iDrive con BMW Operating System X, già anticipato l’anno precedente. L’attenzione si concentra sull’interazione tra persone e veicolo, pensata come naturale e continua, accessibile a tutti i passeggeri. La BMW descrive l’abitacolo come uno spazio connesso, capace di combinare informazioni di bordo, contenuti esterni e comandi avanzati attraverso una piattaforma software unica.

Il protagonista è il BMW Intelligent Personal Assistant basato su Amazon Alexa+, illustrato come un assistente vocale in grado di comprendere richieste complesse formulate in un’unica frase. L’azienda spiega anche che l’utente può interrogare il sistema sia su funzioni del veicolo sia su temi di cultura generale, ricevendo risposte contestuali e immediatamente collegate ai servizi di bordo. L’integrazione con l’account Amazon permette l’accesso semplificato a musica, notizie e contenuti digitali. In un esempio fornito dalla casa automobilistica, una domanda su un’opera d’arte famosa genera non solo una risposta informativa, ma anche l’attivazione automatica della navigazione verso il luogo indicato. La disponibilità del nuovo assistente è indicata inizialmente per Germania e Stati Uniti dalla seconda metà del 2026, con un’estensione graduale ad altri mercati e modelli.

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Intrattenimento e ricarica ad alta potenza

Accanto all’intelligenza artificiale, BMW mette in evidenza un’offerta di intrattenimento a bordo sempre più ampia. Sulla nuova piattaforma BMW X trovano spazio servizi come Disney+ e l’app Video con tecnologia TiVo, che consente lo streaming sul display centrale quando il veicolo è fermo. I contenuti includono notizie, dirette e video on-demand in costante aggiornamento. Il BMW ConnectedDrive Store accoglie anche YouTube Music, che si affianca a oltre 85 applicazioni globali dedicate a musica, giochi, informazione e viaggi. A completare, la BBMW presenta la iX3 con una piattaforma elettrica dotata di architettura a 800 V, pensata per supportare ricariche ad altissima potenza e ridurre i tempi di sosta.