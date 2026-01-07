BLUETTI presenta Charger 2, il primo hub intelligente unificato Auto & Solare del settore

Al CES 2026, BLUETTI ha presentato il Charger 2, un hub intelligente unificato per l’energia da auto e solare, progettato per ridefinire la gestione dell’energia in mobilità. Pensato per risolvere i principali colli di bottiglia energetici affrontati da viaggiatori globali, camperisti, van lifer e overlander, il Charger 2 integra la ricarica ad alta velocità tramite alternatore con l’ingresso solare, offrendo un sistema plug-and-play pronto per RV e funzionalità di ricarica inversa bidirezionale. Il BLUETTI Charger 2 – Hub intelligente unificato Auto & Solare è installato nell’area di carico posteriore di un SUV. È progettato per un’installazione semplice in un’ampia varietà di veicoli, inclusi pickup, camper van e camper di Classe B e C.
Superare la barriera energetica dell’“o questo o quello”
Per chi viaggia in mobilità, il rapido ripristino dell’energia è da sempre un limite critico. Le tradizionali prese accendisigari a 12V sono notoriamente inefficienti e richiedono spesso ore per ricaricare grandi power station. Ancora più frustrante, i sistemi tradizionali costringono a una scelta: ricarica tramite alternatore (in marcia) oppure tramite pannelli solari (da fermi). Questo limite “o l’uno o l’altro” porta a sprecare energia solare gratuita durante la guida, rallentando drasticamente i tempi di ricarica.
Il Charger 2 risolve questi problemi grazie a una rivoluzionaria architettura a doppio ingresso. Sfruttando contemporaneamente l’alternatore del veicolo e i pannelli solari, il sistema eroga fino a 1.200 W di potenza totale. Questo si traduce in una velocità di ricarica 13 volte superiore rispetto alle prese auto a 12V tradizionali e quasi doppia rispetto al precedente Charger 1. È in grado di ricaricare un’unità da 1 kWh in meno di un’ora, garantendo un recupero energetico significativo anche durante brevi spostamenti.
Evoluzione dell’ecosistema: integrazione senza soluzione di continuità
Come nuova aggiunta alla BLUETTI Ecosystem Series, il Charger 2 si basa sull’eredità del Charger 1 Alternator Charger. Mantiene la compatibilità del 95% con le power station portatili di terze parti presenti sul mercato, oltre alla stessa installazione semplificata.
Rispondendo direttamente ai feedback della community BLUETTI che richiedeva aggiornamenti più semplici, il Charger 2 è progettato per una transizione senza attriti. Utilizza la stessa infrastruttura di cablaggio del suo predecessore, consentendo agli utenti del Charger 1 di effettuare una semplice sostituzione “drop-in” dell’unità principale, senza necessità di ricablare.
Un hub plug-and-play per RV, van life e boondocking
Oltre alla velocità di ricarica, il Charger 2 funge da cervello centrale del Battery Link – Vehicle Energy Management System. Integrando senza soluzione di continuità la batteria di avviamento del veicolo, i pannelli solari, i carichi DC e i pacchi batteria di espansione, crea un sistema a doppia batteria per veicoli semplice e lineare, eliminando la necessità di commutazioni manuali tra le fonti di energia:
- Durante la guida: l’unità gestisce in modo intelligente l’energia proveniente dall’alternatore e dai pannelli solari sul tetto per caricare le batterie ausiliarie BLUETTI e alimentare simultaneamente i carichi di bordo.
- Durante la sosta: il sistema passa automaticamente all’energia solare e alla batteria, mantenendo in funzione i dispositivi essenziali durante la notte senza scaricare la batteria di avviamento del veicolo.
Per supportare le esigenze dei moderni nomadi digitali e delle configurazioni off-grid, l’opzionale Charger 2 DC Hub offre una porta Anderson 12V/50A adatta al fai-da-te, insieme a uscite USB-A, USB-C e presa accendisigari. Con una potenza stabile fino a 600 W in DC, alimenta senza sforzo apparecchi ad alto assorbimento come frigoriferi da auto, riscaldatori diesel, illuminazione LED e terminali Starlink. Questo approccio plug-and-play sostituisce complessi cablaggi con una soluzione pulita e di livello professionale.
Manutenzione avanzata della batteria del veicolo
Consapevole dell’importanza di una batteria di avviamento efficiente durante i viaggi remoti, il Charger 2 introduce funzionalità complete di ricarica inversa. Dispone di tre modalità di manutenzione progettate per prevenire situazioni di veicolo in panne:
- Avviamento di emergenza (800 W): ricarica rapidamente una batteria di avviamento scarica per consentire l’accensione immediata del motore.
- Ricarica di mantenimento (100 W): preserva la salute della batteria durante lunghi periodi di inattività o rimessaggio stagionale.
- Manutenzione a impulsi (100 W): applica correnti pulsate controllate per ridurre la solfatazione, favorendo il recupero e prolungando la vita utile della batteria.
Controllo intelligente e sicurezza
Il Charger 2 è progettato per la compatibilità con i moderni alternatori intelligenti (Euro 6) tramite comunicazione con segnale D+, evitando conflitti con i sistemi di gestione del veicolo. Gli utenti possono monitorare lo stato in tempo reale, controllare le uscite e visualizzare la cronologia energetica tramite l’app BLUETTI aggiornata (Bluetooth e Wi-Fi). Sono integrati protocolli di sicurezza completi, tra cui protezioni contro sovratensione, surriscaldamento e inversione di polarità.
Elite 100 V2 Bio-Based: materiali green pionieristici nel power portatile
Al CES, BLUETTI stabilisce un nuovo punto di riferimento per la sostenibilità con l’Elite 100 V2 Bio-Based, la prima power station portatile con chassis realizzato in plastiche bio-circular-attributed. Sviluppato con Covestro, l’avanzato materiale PC/ABS utilizza rifiuti rinnovabili per ridurre le emissioni di carbonio del 25% (certificazione ISCC PLUS). La sostenibilità non compromette le prestazioni: robustezza, resistenza alla fiamma e una durata di 10 anni, il tutto racchiuso nell’esclusivo design “Earth Deep Blue”.
Disponibilità e lancio
Il BLUETTI Charger 2 è ufficialmente disponibile sul sito BLUETTI a partire da oggi, 7 gennaio, a un prezzo di lancio speciale di 399 € (cavi inclusi), valido fino al 6 febbraio. I clienti possono usufruire di un ulteriore sconto del 6% utilizzando il codice ANDCHARGER al checkout.
Per i clienti che hanno già acquistato il Charger 1, BLUETTI offre un’opzione di aggiornamento dedicata: il Charger 2 può essere acquistato senza cavi a un prezzo scontato. Per le prime 72 ore, il prezzo è di 99 €. Successivamente, e fino al 6 febbraio 2026, il prezzo sarà di 149 €. Questa offerta di upgrade non è cumulabile con altri codici sconto.