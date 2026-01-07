BLUETTI presenta Charger 2, il primo hub intelligente unificato Auto & Solare del settore

Al CES 2026, BLUETTI ha presentato il Charger 2, un hub intelligente unificato per l’energia da auto e solare, progettato per ridefinire la gestione dell’energia in mobilità. Pensato per risolvere i principali colli di bottiglia energetici affrontati da viaggiatori globali, camperisti, van lifer e overlander, il Charger 2 integra la ricarica ad alta velocità tramite alternatore con l’ingresso solare, offrendo un sistema plug-and-play pronto per RV e funzionalità di ricarica inversa bidirezionale. Il BLUETTI Charger 2 – Hub intelligente unificato Auto & Solare è installato nell’area di carico posteriore di un SUV. È progettato per un’installazione semplice in un’ampia varietà di veicoli, inclusi pickup, camper van e camper di Classe B e C.

Superare la barriera energetica dell’“o questo o quello”

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Per chi viaggia in mobilità, il rapido ripristino dell’energia è da sempre un limite critico. Le tradizionali prese accendisigari a 12V sono notoriamente inefficienti e richiedono spesso ore per ricaricare grandi power station. Ancora più frustrante, i sistemi tradizionali costringono a una scelta: ricarica tramite alternatore (in marcia) oppure tramite pannelli solari (da fermi). Questo limite “o l’uno o l’altro” porta a sprecare energia solare gratuita durante la guida, rallentando drasticamente i tempi di ricarica.

Il Charger 2 risolve questi problemi grazie a una rivoluzionaria architettura a doppio ingresso. Sfruttando contemporaneamente l’alternatore del veicolo e i pannelli solari, il sistema eroga fino a 1.200 W di potenza totale. Questo si traduce in una velocità di ricarica 13 volte superiore rispetto alle prese auto a 12V tradizionali e quasi doppia rispetto al precedente Charger 1. È in grado di ricaricare un’unità da 1 kWh in meno di un’ora, garantendo un recupero energetico significativo anche durante brevi spostamenti.

Evoluzione dell’ecosistema: integrazione senza soluzione di continuità

Come nuova aggiunta alla BLUETTI Ecosystem Series, il Charger 2 si basa sull’eredità del Charger 1 Alternator Charger. Mantiene la compatibilità del 95% con le power station portatili di terze parti presenti sul mercato, oltre alla stessa installazione semplificata.

Rispondendo direttamente ai feedback della community BLUETTI che richiedeva aggiornamenti più semplici, il Charger 2 è progettato per una transizione senza attriti. Utilizza la stessa infrastruttura di cablaggio del suo predecessore, consentendo agli utenti del Charger 1 di effettuare una semplice sostituzione “drop-in” dell’unità principale, senza necessità di ricablare.

Un hub plug-and-play per RV, van life e boondocking

Oltre alla velocità di ricarica, il Charger 2 funge da cervello centrale del Battery Link – Vehicle Energy Management System. Integrando senza soluzione di continuità la batteria di avviamento del veicolo, i pannelli solari, i carichi DC e i pacchi batteria di espansione, crea un sistema a doppia batteria per veicoli semplice e lineare, eliminando la necessità di commutazioni manuali tra le fonti di energia:

Durante la guida: l’unità gestisce in modo intelligente l’energia proveniente dall’alternatore e dai pannelli solari sul tetto per caricare le batterie ausiliarie BLUETTI e alimentare simultaneamente i carichi di bordo.

l’unità gestisce in modo intelligente l’energia proveniente dall’alternatore e dai pannelli solari sul tetto per caricare le batterie ausiliarie BLUETTI e alimentare simultaneamente i carichi di bordo. Durante la sosta: il sistema passa automaticamente all’energia solare e alla batteria, mantenendo in funzione i dispositivi essenziali durante la notte senza scaricare la batteria di avviamento del veicolo.

Per supportare le esigenze dei moderni nomadi digitali e delle configurazioni off-grid, l’opzionale Charger 2 DC Hub offre una porta Anderson 12V/50A adatta al fai-da-te, insieme a uscite USB-A, USB-C e presa accendisigari. Con una potenza stabile fino a 600 W in DC, alimenta senza sforzo apparecchi ad alto assorbimento come frigoriferi da auto, riscaldatori diesel, illuminazione LED e terminali Starlink. Questo approccio plug-and-play sostituisce complessi cablaggi con una soluzione pulita e di livello professionale.

Manutenzione avanzata della batteria del veicolo

Consapevole dell’importanza di una batteria di avviamento efficiente durante i viaggi remoti, il Charger 2 introduce funzionalità complete di ricarica inversa. Dispone di tre modalità di manutenzione progettate per prevenire situazioni di veicolo in panne:

Avviamento di emergenza (800 W): ricarica rapidamente una batteria di avviamento scarica per consentire l’accensione immediata del motore.

ricarica rapidamente una batteria di avviamento scarica per consentire l’accensione immediata del motore. Ricarica di mantenimento (100 W): preserva la salute della batteria durante lunghi periodi di inattività o rimessaggio stagionale.

preserva la salute della batteria durante lunghi periodi di inattività o rimessaggio stagionale. Manutenzione a impulsi (100 W): applica correnti pulsate controllate per ridurre la solfatazione, favorendo il recupero e prolungando la vita utile della batteria.

Controllo intelligente e sicurezza

Il Charger 2 è progettato per la compatibilità con i moderni alternatori intelligenti (Euro 6) tramite comunicazione con segnale D+, evitando conflitti con i sistemi di gestione del veicolo. Gli utenti possono monitorare lo stato in tempo reale, controllare le uscite e visualizzare la cronologia energetica tramite l’app BLUETTI aggiornata (Bluetooth e Wi-Fi). Sono integrati protocolli di sicurezza completi, tra cui protezioni contro sovratensione, surriscaldamento e inversione di polarità.

Elite 100 V2 Bio-Based: materiali green pionieristici nel power portatile

Al CES, BLUETTI stabilisce un nuovo punto di riferimento per la sostenibilità con l’Elite 100 V2 Bio-Based, la prima power station portatile con chassis realizzato in plastiche bio-circular-attributed. Sviluppato con Covestro, l’avanzato materiale PC/ABS utilizza rifiuti rinnovabili per ridurre le emissioni di carbonio del 25% (certificazione ISCC PLUS). La sostenibilità non compromette le prestazioni: robustezza, resistenza alla fiamma e una durata di 10 anni, il tutto racchiuso nell’esclusivo design “Earth Deep Blue”.

Disponibilità e lancio

Il BLUETTI Charger 2 è ufficialmente disponibile sul sito BLUETTI a partire da oggi, 7 gennaio, a un prezzo di lancio speciale di 399 € (cavi inclusi), valido fino al 6 febbraio. I clienti possono usufruire di un ulteriore sconto del 6% utilizzando il codice ANDCHARGER al checkout.

Per i clienti che hanno già acquistato il Charger 1, BLUETTI offre un’opzione di aggiornamento dedicata: il Charger 2 può essere acquistato senza cavi a un prezzo scontato. Per le prime 72 ore, il prezzo è di 99 €. Successivamente, e fino al 6 febbraio 2026, il prezzo sarà di 149 €. Questa offerta di upgrade non è cumulabile con altri codici sconto.