Bixby AI con Perplexity: annuncio ufficiale poi cancellato

Se prima le voci di corridoio che parlavano di un totale rework di Bixby da parte di Samsung con l’integrazione di Perplexity al suo interno per migliorarlo erano solo dell’ipotesi dopo la piccola svista degli scorsi giorni sono diventate senza dubbio delle certezze, per chi non se ne fosse accorto infatti qualche giorno fa Samsung per sbaglio ha pubblicato un comunicato nel quale annunciava l’avvio del miglioramento di Bixby, grazie all’integrazione con Perplexity in via ufficiale salvo poi però rimuovere il tutto qualche minuto dopo.

Ovviamente il web non perdona questi passi falsi e infatti tutte le informazioni in pochi secondi sono divenute di dominio pubblico e soprattutto sono state immortalate da numerosi utenti che ovviamente non si sono preoccupati più di tanto della rimozione fatta da Samsung qualche minuto dopo, di conseguenza, adesso possiamo godere della totale certezza dell’arrivo di questa nuova versione di Bixby e trarre anche qualche conclusione in più.

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Più naturale oltre che migliorato

Dal comunicato e emergeva come i cambiamenti apportati a Bixby grazie all’integrazione con Perplexity, siano pensati appositamente per rendere l’esperienza d’uso assolutamente più fluida e naturale dal momento che tutto ciò consentirà all’utente di impartire comandi in linguaggio assolutamente naturale al proprio assistente che a differenza di Gemini, ad esempio resterà totalmente integrato all’interno del sistema, non si tratterà dunque di una comunicazione cloud per poi ricevere una risposta.

In parole povere, tutto ciò si dovrebbe tradurre in una possibilità concreta di comunicare con il nostro smartphone come se stessimo parlando con un’altra persona, chiedendo ad esempio al dispositivo “non voglio che il display si spenga in automatico” quest’ultimo andrà in automatico a ritoccare l’impostazione giusta per poter impedire lo stand-by del display, cosa che con un assistente standard ovviamente richiederebbe un comando molto più preciso è molto più simile ad un algoritmo.

Non rimane che attendere l’arrivo ufficiale, dunque di questa nuova versione migliorata che stando alle dichiarazioni dovrebbe arrivare con la beta della One UI 8.5, dettaglio che suggerisce che il rilascio globale potrebbe avvenire con Galaxy S 26.