BioShock, il film Netflix è vivo: Lawrence vede vicina la svolta

Il film di BioShock esiste ancora e qualcuno ci sta lavorando davvero. A confermarlo è Francis Lawrence, il regista scelto per adattare il celebre videogioco, che dopo anni di silenzio quasi totale ha spiegato come il progetto sia tutt’altro che abbandonato. Anzi, secondo le sue parole la squadra sarebbe vicina a una svolta, anche se il percorso resta complicato su più fronti e i recenti cambi ai vertici di Netflix non aiutano affatto.

Lawrence non ha nascosto le difficoltà. Si è detto pienamente coinvolto nel progetto e ha ribadito che il lavoro va avanti, ma ha anche ammesso che quel mondo e quella storia sono un vero osso duro. Il motivo è piuttosto semplice da capire per chi ha avuto il controller tra le mani. Nel gioco il protagonista è il giocatore stesso, e costruire da zero un personaggio credibile da inserire in un universo così visionario, che il regista ha definito folle nel senso più bello del termine, è un’impresa tutt’altro che banale. Il bilancio, almeno per ora, è comunque positivo: secondo Lawrence ci si sta avvicinando al traguardo, ed è già una buona notizia.

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Rapture sul grande schermo, un sogno che i fan inseguono da anni

Chi conosce BioShock sa bene perché l’attesa sia così forte. La saga ruota attorno a Rapture, una città sottomarina in stile art déco nata come utopia e finita nel modo peggiore possibile. Un’ambientazione unica, cupa e affascinante, che da tempo i fan sognano di vedere trasformata in immagini dal vivo. Sulla carta un adattamento cinematografico avrebbe tutte le carte in regola per diventare un successo sicuro, proprio perché il pubblico è pronto da anni ad accoglierlo.

Il problema, però, non riguarda soltanto la sceneggiatura. Lawrence ha fatto capire che anche la situazione interna alla piattaforma di streaming potrebbe trasformarsi in un ostacolo concreto. Netflix ha infatti licenziato Dan Lin, responsabile del settore cinema, e Bela Bajaria, direttrice dei contenuti. Un cambio di guardia che inevitabilmente rimescola le carte anche per i progetti già avviati. Il regista ha spiegato che realizzare questo film sarebbe per lui la cosa più bella in assoluto, ma ha anche parlato apertamente dei cambi di regime all’interno dell’azienda e di tutte quelle questioni che preferirebbe non dover affrontare. Per ora la linea è quella della prudenza: si vedrà come andrà, con la speranza di trovare una soluzione.

Dall’annuncio del 2022 al budget ridimensionato

La pellicola era stata annunciata ufficialmente da Netflix nel 2022. Da quel momento gli aggiornamenti sono arrivati con il contagocce, piccoli frammenti di informazioni sparsi nel tempo. Tra questi c’è stata la rivelazione del produttore Roy Lee, che lo scorso anno aveva chiarito come il lungometraggio si sarebbe basato sul primo capitolo della serie, uscito nel 2007.

Sempre Lee, all’inizio di quest’anno, aveva aggiunto un dettaglio interessante sulla tempistica. Netflix e l’editore Take Two sarebbero infatti molto ansiosi di far uscire il film in concomitanza con eventuali nuove incarnazioni del videogioco. Un indizio che lascia intendere una strategia precisa, pensata per sfruttare l’interesse attorno al franchise nel suo complesso e far dialogare il cinema con il mondo videoludico.

Nelle scorse settimane Lawrence aveva già raccontato di morire dalla voglia di girare il film di BioShock. Un entusiasmo che non è venuto meno nemmeno dopo le modifiche apportate al progetto, che nel frattempo è stato rivisto e ripensato con un budget più contenuto rispetto alle intenzioni iniziali.

Fonte: TecnoAndroid