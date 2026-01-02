BioShock 4: un grosso leak svela alcuni elementi in anteprima

Un titolo decisamente molto atteso e ormai in fase di sviluppo da lontano 2018 senza alcun dubbio è BioShock 4, il noto titolo ha sofferto di tantissimi problemi durante il suo sviluppo che ne hanno rallentato ovviamente il completamento al punto che attualmente ancora gli ingegneri ci stanno lavorando, l’attesa ovviamente sta logorando tutti gli appassionati che non vedono l’ora di mettere le mani su un titolo che gode di una popolarità certamente indiscutibile.

Nel frattempo, però, il web è stato decisamente impietoso al punto da pubblicare un grosso leak contenente elementi sicuramente chiave del prossimo titolo insieme ad informazioni assolutamente interessanti, tra tutti spicca sicuramente la nuova ambientazione a tema antartico che rappresenterà un tema centrale per quanto riguarda il titolo in arrivo.

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Le immagini

Nello specifico, il gioco in questione racconterà la storia di una società caduta in rovina che si interlaccerà à anche con questo contesto gelido, a giocare un ruolo primario sarà ovviamente anche un’ambientazione correlata al casinò che da sempre rappresenta un elemento cardine di questa serie di videogiochi, per di più nei dati trapelati sul web, viene fatto riferimento ad una città chiamata Solaria abitata da cittadini definiti come “Solarians”, non si capisce bene però se questi ultimi rappresenteranno un semplice ceto privilegiato all’interno del titolo, una fazione nemica o una fazione neutrale.

Per il resto emerge come anche l’ambientazione antartica giocherà un ruolo importante dal momento che non si tratta di un semplice elemento statico, bensì di un qualcosa di finemente elaborato dal momento che include costrutti complessi come ampie aree e Canyon, ciò la lascia intendere che tale ambientazione sarà largamente rappresentata nel gioco, anche la figura umana utilizzata come modello standard mostra un tema assolutamente coerente con lo stile anni 80 e tutto ciò si ricollega ovviamente al noto titolo BioShock Inifnite, decisamente amato dalla community.