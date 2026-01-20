Berkeley Lab ha “ripreso” la fusione nucleare in azione

Quando sentiamo parlare di fusione nucleare, la nostra mente corre subito a scenari da fantascienza o a promesse che sembrano destinate a restare “lontane cinquant’anni” per l’eternità. Eppure, quello che sta succedendo nei laboratori del Berkeley Lab ha qualcosa di incredibile e, per una volta, estremamente concreto. Un team di ricercatori è riuscito in un’impresa che sembra uscita da un film di Christopher Nolan: hanno letteralmente “filmato” le onde d’urto che comprimono il combustibile nucleare con una precisione che sfida ogni logica temporale. Stiamo parlando di picosecondi, ovvero millesimi di miliardesimo di secondo, una scala temporale così infinitesimale che paragonarla a un battito di ciglia sarebbe come paragonare un secolo a un singolo istante.

L’imaging 4D che potrebbe sbloccare la fusione

Il vero problema della fusione a confinamento inerziale non è tanto far scattare la scintilla, quanto mantenere tutto in perfetto equilibrio. È un po’ come cercare di schiacciare un palloncino tra le mani senza che nessuna parte sfugga tra le dita: se la pressione non è perfettamente uniforme, l’energia si disperde e il processo fallisce. Qui entra in gioco la magia dell’imaging “multi-messenger”. Invece di limitarsi a una singola angolazione, gli scienziati hanno combinato impulsi laser ultraveloci a raggi X con fasci di elettroni, ottenendo una sorta di mappa in 4D che mostra non solo dove si muove la materia, ma anche come si comportano i campi elettrici e magnetici nel caos del plasma.

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La cosa che lascia davvero sbalorditi è l’ingegnosità dei materiali usati. Invece di usare bersagli solidi, che una volta colpiti dal laser vanno distrutti e devono essere sostituiti manualmente con una perdita di tempo enorme, hanno utilizzato un sottilissimo getto d’acqua. Immaginate un filo d’acqua non più spesso di un capello umano che scorre nel vuoto del laboratorio. Questo getto si rigenera continuamente, permettendo ai ricercatori di sparare laser a ripetizione e raccogliere dati a una velocità folle. Hanno persino scoperto che un sottile strato di vapore acqueo attorno al bersaglio agisce come un cuscinetto, aiutando le onde d’urto a rimanere simmetriche. È un dettaglio minuscolo, quasi invisibile, che però potrebbe essere la chiave di volta per rendere la fusione nucleare finalmente stabile.

Un filo d’acqua nel vuoto e laser ultraveloci

Ovviamente, far scorrere dell’acqua nel vuoto senza che congeli all’istante o che si disperda ovunque è stato un incubo ingegneristico, ma i risultati ripagano ogni sforzo. Se a tutto questo aggiungiamo che nel Regno Unito l’intelligenza artificiale sta iniziando a simulare il comportamento del plasma in pochi secondi invece che in settimane di calcoli, capiamo che non stiamo più solo sognando. Siamo entrati in una fase in cui la materia viene studiata con una profondità mai vista prima, portandoci a un passo da quella fonte di energia pulita e virtualmente illimitata che inseguiamo da generazioni. Non è più solo una questione di “se”, ma di quanto velocemente riusciremo a padroneggiare queste forze della natura.