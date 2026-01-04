Auto elettriche e freddo: un test cinese ci dice l’autonomia residua

Se siete in possesso di un’auto elettrica, sicuramente conoscerete il brutto legame che la batteria ha con i climi freddi, da sempre infatti le batterie soffrono i climi invernali dal momento che le basse temperature ne riducono l’efficienza abbassando in termini pratici l’autonomia totale in modo alle volte anche abbastanza evidente, ovviamente però ci si chiede quanto questo effettivamente influisca.

In Cina non si sono fermati alla domanda, ma anzi hanno cercato di dare una risposta, Autohome infatti ha organizzato un maxi test invernale che ha coinvolto la bellezza di 67 veicoli per cercare di verificare l’autonomia reale proprio in condizioni di basse temperature, il test infatti è stato condotto a Yakeshi, nella Mongolia, con T medie comprese tra -10 gradi e -25 gradi.

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I risultati

Ecco la classifica delle autonomie residue reali a temperature estreme, scopriamola insieme:

Xpeng P7: 366,7 km pari al 53.9% dell’autonomia Yangwang U7: 372,9 km parli al 51.8% Zeekr 001: 362,1 km49.6% Tesla Model 3: 361,8 km48.0% Nissan N7: 296,3 km\47.4% BYD Seal 06: 248,7 km45.6% Xpeng Mona M03: 270 km45.0% Feng Cheng Bao 3: 224,7 km\44.9% Aito M7: 282 km\44.4% BYD Han L: 263,9 km43.9%

Nonostante gli avanzati sistemi di climatizzazione che permettono alle auto elettriche di resistere in modo importante alle basse temperature è evidente come i climi freddi comunque riescono ad impattare sulla chimica delle batterie.

Oltre a questo test è stato condotto un altro test che verifica i consumi energetici percento chilometri di concorrenza, ovviamente ai primi posti della classifica troviamo le auto più piccole che ovviamente consumano meglio, scopriamo insieme la top ten.