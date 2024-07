Xpeng ha presentato la sua nuova berlina elettrica, la Mona M03, svelandone il design e le specifiche tecniche. Come anticipato, la M03 promette un’autonomia dichiarata di 620 km, affermandosi come una concorrente diretta della Tesla Model 3, alla quale il suo nome rende omaggio. Durante l’evento, il CEO di Xpeng, He Xiaopeng, ha chiarito che MONA significa “Made of New AI“, riflettendo la centralità dell’intelligenza artificiale nel prossimo decennio. Mona non è un nuovo marchio, ma una serie all’interno del brand Xpeng.

Le specifiche della Mona M03

La M03 presenta dimensioni di 4.780 mm in lunghezza, 1.896 mm in larghezza, 1.445 mm in altezza e un passo di 2.815 mm. Il bagagliaio offre uno spazio di 621 litri, paragonabile a quello di un SUV di medie dimensioni, con un’apertura elettrica del portellone di serie su tutta la gamma. Sul palco, accanto a He Xiaopeng, c’era JuanMa Lopez, Vice Presidente del Centro di Design di Xpeng. Lopez, entrato in azienda solo il mese scorso, ha una carriera di 24 anni che include esperienze con Ferrari, BYD e Changan. Ha descritto la Mona M03 come “un’auto molto bella per i giovani”, evidenziando il linguaggio di design “Smart Design AI quantitative aesthetics”.

Xpeng ha dedicato notevoli sforzi alla riduzione della resistenza aerodinamica della M03, sottoponendo l’auto a 10 test in galleria del vento, ciascuno durato oltre 100 ore. Questi test hanno permesso di ottimizzare 15 aree chiave, riducendo il coefficiente di resistenza aerodinamica e incrementando l’autonomia di 60 km.

La presentazione ha rivelato solo il design esterno della vettura. Secondo Fast Technology, la Mona M03 è dotata esclusivamente di una grande unità di infotainment centrale, priva di un pannello strumenti tradizionale, e presenta un volante a due razze con l’opzione di uno schermo di intrattenimento posteriore. L’auto dispone anche dell’assistenza alla guida XNGP e del controllo vocale per gestire le funzioni dell’auto.

Due diverse motorizzazioni

La M03 sarà disponibile con due diverse motorizzazioni: una da 140 kW (190 CV) e un’altra da 160 kW (220 CV), con una velocità massima dichiarata di 155 km/h e batterie LFP BYD Blade. Le versioni differiranno anche per l’autonomia, che sarà di 515 o 620 km. Xpeng ha annunciato che la Mona M03 sarà venduta a meno di 200.000 yuan (circa 25.456 euro), con il prezzo definitivo che sarà svelato ad agosto durante il lancio ufficiale dell’auto.