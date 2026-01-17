Auto Best in Class 2025: le regine della sicurezza dell’Euro NCAP

L’Auto Best in Class 2025 nasce dall’analisi approfondita condotta da Euro NCAP sui modelli d’auto valutati nel corso dell’ultimo anno, alla vigilia di un protocollo 2026 ancora più severo. La selezione si basa su una somma ponderata dei risultati ottenuti in quattro aree fondamentali: protezione degli occupanti adulti, sicurezza dei bambini, tutela degli utenti vulnerabili della strada e sistemi di assistenza alla guida. Il riconoscimento non premia un singolo parametro, ma l’equilibrio complessivo dimostrato durante le prove ufficiali. In questo contesto, la Mercedes CLA ha ottenuto il punteggio più elevato in assoluto, conquistando sia la categoria Small Family Car sia il titolo di Best Performer 2025. I dati parlano di valori altissimi nella protezione degli adulti e di risultati di vertice nella sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, confermando una struttura progettata con grande attenzione ai dettagli.

Dalle city car ai SUV: sicurezza senza limiti

Tra le auto compatte, la MINI Cooper E ha dimostrato come dimensioni ridotte e sicurezza possano convivere. I test Euro NCAP hanno evidenziato punteggi solidi in tutte le aree, con buoni risultati per adulti e bambini e un livello convincente nei sistemi di assistenza. Nel segmento delle berline familiari di grandi dimensioni, la Tesla Model 3 restyling si è distinta per l’eccellente protezione dei bambini e per un pacchetto Safety Assist in costante evoluzione. Anche tra i SUV il marchio americano compare con la Model Y restyling, premiata come Small SUV grazie a valori molto elevati nei sistemi di supporto alla guida e nella sicurezza complessiva degli occupanti.

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La categoria Large SUV ha visto vincere la Smart #5, capace di ottenere cinque stelle con risultati particolarmente convincenti nella protezione dei bambini e nei dispositivi di assistenza. Il passaggio del marchio verso segmenti più grandi non ha inciso negativamente sulla sicurezza strutturale. Nell’executive invece, la Polestar 3 ha attirato l’attenzione per la qualità della protezione infantile e per una suite tecnologica di assistenza alla guida aggiornata e raffinata. I punteggi mostrano un livello elevato anche per gli occupanti adulti, accompagnato da una buona attenzione verso gli utenti vulnerabili.