Aura: ora caricare le foto è istantaneo grazie ai messaggi

Tutti gli amanti dei quadri interattivi applicabili alle pareti del proprio salotto, sicuramente conosceranno l’azienda Aura, quest’ultima produce cornici interattive e digitali che consentono di visualizzare costantemente immagini o gallerie di immagini che l’utente carica all’interno della cornice, comportandosi di fatto come un vero e proprio quadro digitale, ovviamente a seconda dell’immagine inquadrata, attualmente per caricare un’immagine è necessaria un’applicazione che consenta di sincronizzare il proprio smartphone con la cornice, un recente update rilasciato però dalla società va a rendere questa pratica molto più rapida grazie all’utilizzo dei messaggi.

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Un messaggio ed il gioco è fatto

Attualmente disponibile solo nel mercato statunitense, l’ultimo update delle cornici introduce una funzionalità assolutamente ottima, diventa infatti possibile sincronizzare il proprio numero di telefono con la propria piattaforma personale e diventa possibile inviare la propria immagine da visualizzare sul display tramite un semplice MMS, basta infatti inviare un MMS con l’interno l’immagine che si desidera visualizzare e quest’ultima verrà mostrata direttamente dallo schermo, ovviamente per poterlo fare è necessario disporre di un piano tariffario che supporti anche l’invio di immagini tramite MMS, altrimenti tutto ciò o non sarà possibile o vi verrà addebitato al dettaglio dal vostro operatore.

Come abbiamo già detto la funzionalità attualmente disponibile solo per il mercato statunitense, ma non c’è nulla che ci lasci pensare che non arriverà anche all’interno del mercato europeo, probabilmente servirà aspettare che la community americana rilasci qualche feedback alla società prima che quest’ultima si lanci in un update globale, sicuramente si tratta di un’ottima funzionalità in più che consente di snellire una procedura che normalmente richiederebbe l’installazione dell’applicazione su uno smartphone per poter trasmettere le proprie immagini, dinamica che risulta particolarmente scomoda quando magari si vuole fare utilizzare rapidamente la cornice a un nostro amico o un nostro ospite che vuole mostrarci una foto in dimensioni decisamente più grandi.