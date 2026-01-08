ASUS presenta la gamma di soluzioni IA e guida l’innovazione al CES 2026

ASUS ha scelto il CES 2026 per mostrare al pubblico la propria visione del futuro, mettendo l’intelligenza artificiale al centro di un ecosistema sempre più ampio e trasversale. Durante l’evento “Always Incredible”, il brand ha presentato una nuova generazione di prodotti e soluzioni pensate per migliorare il lavoro, stimolare la creatività e rendere più semplice la vita quotidiana.

La strategia ASUS ruota attorno al concetto di “Ubiquitous AI”, ovvero un’AI presente ovunque, capace di adattarsi a scenari professionali, creativi e domestici. L’azienda lavora su più livelli, dal cloud al dispositivo locale, con un approccio che punta a rendere l’AI accessibile, concreta e realmente utile.

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Workspace AI: produttività e sicurezza al centro

Con Workspace AI, ASUS introduce soluzioni progettate per ambienti professionali e aziendali. Al centro troviamo ASUS MyExpert, una piattaforma AI all-in-one che semplifica attività quotidiane come gestione delle email, ricerca dei file, riunioni e collaborazione, mantenendo un alto livello di protezione dei dati.

Tra i dispositivi più rappresentativi spicca ASUS ExpertBook Ultra, un Copilot+ PC ultraleggero ma potente, pensato per professionisti sempre in movimento. Design raffinato, display OLED di alta qualità e prestazioni AI avanzate si combinano con soluzioni di sicurezza di livello enterprise.

Accanto ai laptop, ASUS amplia l’offerta con mini PC e acceleratori AI, come l’UGen300 USB AI Accelerator, che permette di trasformare qualsiasi sistema in una workstation AI locale, e i nuovi NUC e ExpertCenter, progettati per carichi di lavoro intensivi e applicazioni di intelligenza artificiale on-premises.

Creator AI: quando l’AI incontra la creatività

ASUS continua a investire nel mondo dei creator con Creator AI, una piattaforma che unisce hardware potente e software intelligenti. I dispositivi ProArt sono pensati per fotografia, video ed editing avanzato, con flussi di lavoro accelerati dall’AI.

Il ProArt GoPro Edition è uno degli esempi più interessanti: un notebook convertibile pensato per i creatori in movimento, capace di gestire editing video in tempo reale e contenuti immersivi. Accanto a lui, il ProArt PZ14 porta la creatività in formato tablet, con potenza AI elevata e un design robusto ma leggero.

Everyday AI: dispositivi intelligenti per tutti i giorni

L’AI entra anche nella quotidianità con la nuova generazione di Zenbook. Il rinnovato Zenbook DUO introduce un’esperienza a doppio schermo più evoluta e fluida, mentre Zenbook A16 e A14 puntano su portabilità estrema, autonomia di più giorni e prestazioni AI basate su processori Snapdragon.

Non mancano soluzioni per casa e ufficio, come ASUS V400 AiO e la nuova V Series Home Desktop, che combinano design curato, silenziosità e funzionalità AI in sistemi compatti e versatili.

Con le novità presentate al CES 2026, ASUS dimostra di voler portare l’intelligenza artificiale fuori dal concetto astratto, trasformandola in uno strumento concreto per lavorare meglio, creare di più e vivere in modo più intelligente. Un approccio che rafforza la posizione del brand come uno dei protagonisti della nuova era dei PC AI.