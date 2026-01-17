Asteroide che gira su se stesso più volte in un minuto

Un asteroide di dimensioni insolitamente grandi sta sorprendendo la comunità scientifica per una caratteristica davvero fuori dal comune. Pare, infatti, che ruoti su se stesso completando un giro ogni 1,88 minuti. Un ritmo impressionante, soprattutto se rapportato alle sue dimensioni, che mette in discussione alcune certezze su come questi corpi celesti riescano a rimanere “integri” nello spazio.

La maggior parte degli asteroidi di grandi dimensioni ruota lentamente. Esiste infatti un limite fisico, spesso chiamato spin barrier. Oltre una certa velocità di rotazione, un asteroide “a cumulo di macerie” — cioè tenuto insieme più dalla gravità che da una struttura solida — dovrebbe letteralmente sfaldarsi.

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Questo nuovo oggetto scoperto, invece, viaggia ben oltre il limite teorico dettato dalla fisica. E senza mostrare segni evidenti di disgregazione. È proprio questo a renderlo così interessante: o l’asteroide è molto più compatto e solido del previsto, oppure possiede una struttura interna che ancora non comprendiamo del tutto.

Un corpo celeste che sfida i modelli attuali

Secondo gli astronomi, una rotazione di appena 1,88 minuti suggerisce che l’asteroide non sia un semplice ammasso di detriti, ma piuttosto un corpo monolitico o parzialmente coeso. Forse è ricco di metalli o ha una composizione interna particolarmente resistente.

In alternativa, potrebbe trattarsi di un oggetto che ha subito in passato eventi violenti, come collisioni o forti stress gravitazionali, che ne hanno modificato profondamente la struttura. Studiare casi come questo permette agli scienziati di affinare i modelli sulla formazione e l’evoluzione degli asteroidi nel Sistema Solare.

Come è stato individuato

L’asteroide è stato scoperto grazie a osservazioni fotometriche: analizzando le variazioni di luminosità nel tempo, i ricercatori hanno potuto ricostruire la sua rapidissima rotazione. Ogni oscillazione nella luce riflessa corrisponde infatti al movimento dell’oggetto nello spazio.

Osservazioni più approfondite, anche con radar e telescopi più potenti, saranno fondamentali per stimarne massa, densità e composizione, chiarendo come riesca a mantenere una rotazione così estrema.

Oltre al fascino della scoperta in sé, questo asteroide rappresenta un laboratorio naturale unico. Capire come un corpo di grandi dimensioni possa ruotare così velocemente senza rompersi aiuta non solo a migliorare la conoscenza degli asteroidi, ma anche a: