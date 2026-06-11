Ask Photos di Google peggiora la ricerca foto: perché disattivarla

Ask Photos è la nuova scommessa di Google per la ricerca dentro l’app delle foto, e c’è chi l’ha disattivata dopo pochi giorni. Il motivo? Una ricerca che funzionava benissimo è stata trasformata in qualcosa di più macchinoso, lento e francamente poco utile per chi cercava solo una scorciatoia veloce verso i propri ricordi.

Migliorare una buona funzione di ricerca è difficile. E spesso non serve nemmeno provarci. Se quello che hai già fa il suo dovere, perché toccarlo? Google, a quanto pare, ha deciso di ignorare del tutto questa logica. Non contenta di aver peggiorato la sua ricerca principale, ha iniziato a riempire le sue app di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, compresa una versione potenziata della ricerca dentro Google Photos che si chiama appunto Ask Photos.

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Perché Ask Photos è una ricerca peggiorata

Cos’è, in pratica? Immagina la solita funzione di ricerca, ma resa più complicata dall’aggiunta dell’AI. È un chatbot travestito da motore di ricerca. L’idea è parlarci come si parlerebbe a una persona, usando frasi intere, e ottenere in cambio risultati più precisi rispetto a una ricerca normale.

Qualche esempio? Si può scrivere qualcosa tipo “Mostrami le foto della vacanza in Italia di due anni fa” oppure “Voglio vedere i video del mio gatto Eric che gioca”, e l’app tira fuori i risultati corrispondenti. Sulla carta suona bene. Nella pratica, un po’ meno.

Il problema è che è tutto troppo complesso. La vecchia ricerca di Photos era semplice. Una volta identificate le persone, bastava richiamarle, aggiungere qualche dettaglio o descrizione, e funzionava. Ask Photos invece esagera. Ed è lenta, dannatamente lenta. Aspettare che una ricerca si concluda diventa un fastidio, al punto da spingere chi la usa a tornare subito alla versione classica.

Può anche essere oggettivamente meno potente, ma quella potenza non serve. Lo strumento dovrebbe restare semplice per un compito semplice. C’è chi usa la ricerca di Google Photos soprattutto per guardare le foto dei propri figli quando gli mancano, magari dieci minuti dopo che sono andati a dormire. La vecchia ricerca capiva al volo cosa serviva. Ask Photos arriva allo stesso risultato, ma costringe a fingere di voler chiacchierare con un assistente per arrivarci.

Come tornare alla vecchia ricerca e spegnere le funzioni AI

Tornare alla vecchia ricerca è semplice. Basta aprire Google Photos, toccare la propria immagine in alto a destra, scegliere Impostazioni Foto e poi Preferenze. Da lì si entra nella sezione delle funzioni Gemini in Photos e si disattiva l’interruttore di Ask Photos. Fatto.

Già che si è lì dentro, vale la pena dare un’occhiata anche alle altre funzioni basate su Gemini. I ricordi generati dall’AI creano in automatico piccoli video riepilogativi e album, mentre la funzione che aiuta a dare un titolo fa esattamente quello che promette, suggerendo nomi per i ricordi. Tutte cose disattivabili. E se si vuole eliminare Gemini del tutto, basta spegnere l’opzione Usa Gemini in Photos. Disattivandola, l’app cancella anche tutti i dati raccolti sul tuo utilizzo.

Perché questo è il modo sbagliato di usare l’AI

Da anni la Silicon Valley viene presa in giro per la sua mania di reinventare la ruota, e qui è difficile vedere qualcosa di diverso: Google ha semplicemente reinventato la ricerca. Sì, Ask Photos ha qualche capacità in più. Ma quanto spesso serve davvero una ricerca così complessa?

Per rivedere le foto di una vacanza, basta scorrere fino alla data approssimativa nella galleria. Non si usa la ricerca per quello. La si usa per qualcosa di specifico, tipo il gatto che gioca, e quella la vecchia ricerca la faceva già benissimo.

Allora perché rinominare tutto e spacciarlo per una novità? Probabilmente perché il nuovo nome mette in evidenza che c’è l’AI sotto, e un’AI ben visibile rende felici gli investitori. È solo un’ipotesi, certo. Ma resta il punto: l’intelligenza artificiale funziona quando si inserisce in un processo già esistente, e fallisce quando pretende di sostituirlo.

Sugli smartphone le persone sono meno disposte a cambiare app o abitudine quando ne hanno già una che funziona. Google poteva proporre tutto questo come un chatbot a parte, ma sapeva benissimo che nessuno l’avrebbe usato. Così ha rimpiazzato la ricerca, infilandolo dentro per forza. Ed è proprio questa la parte che irrita di più: una ricerca impersonale, rapida, che faceva il suo lavoro, sostituita da qualcosa di troppo grande, troppo ambizioso, troppo inutile.

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