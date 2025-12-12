Apple Vision Pro nero: spunta un prototipo, o forse è un indizio di Vision Air

Una foto comparsa sui social riaccende le speculazioni attorno ad Apple Vision Pro e, soprattutto, a un possibile futuro modello. L’immagine, pubblicata dal collezionista Kosutami, mostra componenti del visore in una inedita colorazione nera, mai resa pubblica da Apple. Nello scatto compaiono la power strap, il connettore circolare della batteria esterna e uno degli Audio Pod, tutti caratterizzati da una finitura completamente scura con piccoli indicatori grigio chiaro.

Si tratta di una tonalità molto distante dall’estetica attuale del prodotto, basata su superfici chiare e alluminio argentato. Già ad aprile lo stesso leaker aveva condiviso un connettore in una sfumatura scura, tra il grafite e il blu notte, quasi certamente un pezzo destinato ai test interni. L’hashtag “Apple Internal” usato nel nuovo post va proprio in quella direzione.

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Tra prototipo interno e possibili anticipazioni future

La credibilità della fonte è altalenante. Kosutami in passato ha diffuso foto accurate di componenti di prodotti come HomePod, ma su Apple Watch alcune previsioni erano risultate poco affidabili. Al di là della precisione del leaker, è del tutto plausibile che Apple abbia valutato varianti estetiche differenti durante lo sviluppo del visore. Lo fa regolarmente anche su altri prodotti: Apple Watch Ultra, per esempio, ha avuto fasi di test con scocca in titanio scuro prima che la variante arrivasse ufficialmente sul mercato.

Il colore nero potrebbe quindi avere una funzione meramente tecnica, come distinguere i dispositivi di test da quelli destinati alla produzione. Non sarebbe insolito: molti prototipi Apple, nel corso degli anni, sono stati realizzati con finiture particolari, mai pensate per la vendita.

L’ipotesi Vision Air e la strategia a lungo termine

Esiste però anche un’altra lettura: la foto potrebbe rappresentare la prima traccia concreta di un modello futuro, il tanto discusso Apple Vision Air. Le indiscrezioni parlano di un visore più leggero e più accessibile, atteso non prima del 2027. La scelta di una finitura più scura potrebbe essere coerente con una scocca in titanio, materiale spesso associato a modelli premium, ma potenzialmente più leggero rispetto alle soluzioni attuali.

Secondo una vecchia indiscrezione dello stesso leaker, il presunto Vision Air sarebbe previsto in più colorazioni, tra cui un nero simile a quello dell’iPhone 5. Un dettaglio che, incrociato con la nuova immagine trapelata, mantiene viva l’ipotesi di un’evoluzione estetica significativa nella futura linea dei visori Apple.