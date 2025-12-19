Apple: una build interna di iOS ci svela i programmi futuri

Una build interna di iOS finita all’esterno dei laboratori Apple ha acceso i riflettori su una parte consistente della roadmap futura dell’azienda. Le informazioni, pubblicate inizialmente da Macworld e poi approfondite da MacRumors, derivano da una versione preliminare del sistema operativo eseguita su un prototipo hardware non destinato alla vendita. Il software, identificato come build 23A5234w, precede la prima beta sviluppatori di iOS 26 e fa riferimento a una fase in cui Apple indicava ancora internamente questo ramo come iOS 19.

Cosa racconta davvero il codice interno

Il valore di questa build non sta nelle funzioni visibili, ma nei codename e nei riferimenti interni a prodotti non ancora annunciati. Si tratta di segnali concreti di dispositivi effettivamente in sviluppo, alcuni già noti attraverso precedenti indiscrezioni, altri utili a rafforzare rumor circolati negli ultimi mesi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nel comparto smart home emergono numerosi riferimenti. Oltre a AirTag 2, compaiono una nuova Apple TV, un Apple Studio Display aggiornato e più varianti di home hub, sia con base sia da parete. Spiccano anche un HomePod mini 2 e un curioso Tabletop Robot, indizio di un rinnovato interesse di Apple per l’ambiente domestico connesso.

iPad, iPhone e Mac già oltre il prossimo ciclo

La sezione iPad cita un iPad di dodicesima generazione e una nuova famiglia di iPad Air con chip M4, declinata in diversi formati e configurazioni. Per quanto riguarda iPhone, la build menziona iPhone 17e, modelli già identificati come iPhone 18 Pro e Pro Max, oltre a un iPhone pieghevole. La presenza di iPhone Air 2 in una fase antecedente al rinvio del progetto suggerisce come alcune decisioni siano maturate dopo lo stato del software analizzato.

Ancora più ampia la panoramica sui Mac. Il codice include un MacBook base con A18 Pro, numerosi MacBook Pro, Air, mini e Studio con M5 e M6, evidenziando una pianificazione che va ben oltre il breve periodo.

Wearable, Vision e chip futuri

Nel capitolo wearable e realtà mista compaiono Apple Watch Series 12, Watch Ultra 4 e diversi progetti Vision, tra cui Vision Air e vari prototipi di occhiali AR, alcuni indicati come accantonati. Non mancano riferimenti ai futuri chipA20, M5, M6, S11 e a una nuova generazione di Ultra Wideband.

Nel complesso, questa build restituisce l’immagine di una roadmap ampia e stratificata. I piani possono cambiare, ma il quadro conferma quanto Apple stia lavorando già oggi su prodotti che vedranno la luce solo nei prossimi anni.