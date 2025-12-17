Apple perde l’appello contro Epic, ma restano le commissioni sui link

La lunga battaglia legale tra Apple ed Epic Games prosegue e l’azienda di Cupertino ha perso l’appello presentato contro una delle decisioni chiave del processo. Non tutto è andato storto. Il tribunale ha infatti confermato la possibilità per Apple di continuare ad applicare commissioni sui pagamenti effettuati tramite link esterni, un punto che resta centrale per l’equilibrio economico dell’App Store.

Il verdetto non ribalta completamente il quadro, ma chiarisce ulteriormente i confini entro cui Apple potrà muoversi in futuro. Da un lato, viene rafforzata la posizione degli sviluppatori, dall’altro resta in piedi il modello di monetizzazione su cui l’ecosistema iOS si basa da anni.

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Cosa cambia per Apple e per gli sviluppatori

La perdita dell’appello riguarda soprattutto l’obbligo per Apple di consentire agli sviluppatori di indirizzare gli utenti verso sistemi di pagamento esterni. Un punto che Epic aveva sempre considerato fondamentale per ridurre la dipendenza dall’infrastruttura dell’Apple Store. Su questo fronte, la decisione rafforza la possibilità per le app di comunicare in modo più libero con i propri utenti.

Tuttavia, il tribunale ha ritenuto legittimo che Apple continui a richiedere una commissione anche sulle transazioni che avvengono al di fuori dell’app, purché originate da un link presente all’interno dell’ecosistema iOS. Un compromesso che evita uno stravolgimento totale del modello di business e che consente all’azienda di mantenere un certo controllo economico.

Per gli sviluppatori, il risultato è ambiguo. Da un lato, cresce la libertà di scelta; dall’altro, i costi non scompaiono del tutto, riducendo l’impatto reale del cambiamento sul piano finanziario.

Un equilibrio ancora fragile

La decisione conferma quanto il tema delle commissioni digitali sia diventato centrale nel dibattito tra piattaforme e sviluppatori. Apple difende il valore dell’App Store come ambiente sicuro, curato e integrato, mentre molti sviluppatori continuano a chiedere maggiore flessibilità.

Questo nuovo capitolo non chiude definitivamente la disputa, ma contribuisce a definire un quadro normativo più chiaro. Apple ottiene una vittoria parziale, evitando un precedente che avrebbe potuto mettere in discussione l’intero sistema delle commissioni, mentre Epic consolida il principio secondo cui gli sviluppatori devono poter offrire alternative di pagamento.

La partita tra Apple ed Epic Games resta quindi aperta, ma il messaggio è chiaro: l’App Store non è più un sistema intoccabile.