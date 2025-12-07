Apple iPhone Air continua a CALARE di prezzo su Amazon: ecco quanto costa

La promozione di questi giorni attivata direttamente su Apple iPhone Air è sicuramente una delle migliori soluzioni su cui gli utenti possono pensare di fare affidamento nel momento in cui fossero alla ricerca di un prezzo basso per l’acquisto di uno smartphone estremamente sottile e facile da utilizzare. Lo sconto applicato da Amazon è assolutamente unico nel suo genere, e finalmente gli permette di raggiungere un prezzo decisamente conveniente.

Il prodotto di cui vi parliamo è Apple iPhone Air, la cui caratteristica principale è l’essere estremamente sottile e facile da utilizzare, difatti ha un peso di soli 156 grammi, con dimensioni di 156,2 x 74,7 x 5,64 millimetri di spessore. E’ talmente sottile che davvero potete pensare di posizionarlo nella tasca dei pantaloni e di utilizzarlo con una sola mano, senza andare ad appesantirvi poi così tanto.

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Tutto ciò non va ad inficiare le dimensioni del display, che resta comunque da 6,5 pollici di diagonale, con una risoluzione di 1270 x 2736 pixel, una densità di 460 ppi e soprattutto la solita ottima tecnologia Super Retina XDR OLED con refresh rate a 120Hz, sempre con protezione Ceramic Shield 2.

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Apple iPhone Air, la spesa su Amazon è davvero unica

Il prezzo di vendita di questo Apple iPhone Air è chiaramente il più basso di sempre, poiché il consumatore si ritrova a poter sostenere un acquisto tutt’altro che impegnativo, andando a spendere solamente 1099 euro, contro i 1239 euro previsti in origine di listino. Per effettuare l’ordine vi potete collegare qui.

Al solito ricordiamo che il prodotto che andrete ad aggiungere al carrello sarà completamente sbrandizzato, con garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase d’utilizzo, ma che non copre i danni accidentali causati dagli utenti.