Apple iPad: indizi sui nuovi modelli con A19 e M4 in arrivo nel 2026

Nel codice di una build interna di iOS 26 emergono segnali concreti sull’arrivo della prossima generazione di iPad base e iPad Air. Secondo quanto individuato da MacWorld, i dispositivi sarebbero ormai vicini alla fase finale di sviluppo, con un lancio possibile nella primavera del 2026. Una finestra temporale che si allinea perfettamente con le abitudini di Apple per quanto riguarda la linea non Pro.

La build analizzata sembra appartenere a una versione più avanzata di iOS 26, probabilmente destinata all’update 26.4, atteso nella stessa stagione in cui Cupertino aggiorna tradizionalmente i suoi tablet destinati al grande pubblico. Non emergono dettagli tecnici approfonditi, ma la presenza dei riferimenti risulta coerente con una roadmap già avviata.

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A19 per l’iPad base e Apple Intelligence per più utenti

I codename J581 e J588 dovrebbero appartenere al futuro iPad base, che secondo le informazioni rintracciate integrerebbe il chip A19. L’arrivo di questo processore avrebbe una conseguenza importante: l’abilitazione delle funzioni di Apple Intelligence anche sul modello più economico della gamma, assai diffuso in contesti educational e consumer. Si tratta di un passaggio strategico, perché amplierebbe in modo significativo la platea di utenti con accesso al nuovo ecosistema AI di Apple.

La scelta di potenziare l’iPad base con un chip di ultima generazione confermerebbe inoltre l’intenzione di portare capacità più evolute anche nella fascia entry-level, riducendo la distanza tecnologica con le linee superiori.

M4 per iPad Air e possibile chip di connettività N1

Per iPad Air compaiono i codename J707, J708, J737 e J738, che molto probabilmente si riferiscono a modelli equipaggiati con chip M4. Questo aggiornamento renderebbe l’Air ancora più vicino alle prestazioni della linea Pro, collocandolo in una posizione intermedia sempre più attraente per chi cerca potenza e versatilità senza passare al segmento premium.

Si parla anche della possibile presenza del chip di connettività N1, anche se il codice non fornisce conferme definitive. La novità sarebbe comunque in linea con l’obiettivo di offrire funzionalità avanzate alle fasce intermedie della gamma.

Il quadro più ampio: cosa aspettarsi nei prossimi mesi

I nuovi iPad arriveranno dopo la recente generazione di iPad Pro, lanciata in autunno con chip M5 e un aggiornamento principalmente hardware. A completare il calendario dei tablet Apple ci sarà anche un nuovo iPad mini con display OLED, previsto però non prima della seconda metà del 2026.