Apple celebra il Black History Month: un cinturino speciale per connessione, creatività e identità

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Prezzo, compatibilità e impegno sociale Apple

Apple ha presentato ufficialmente il nuovo cinturino Solo Loop intrecciato Black Unity Connection per AppleWatch. Si tratta di un’edizione speciale pensata per rendere omaggio al Black History Month e celebrare il valore della connessione tra persone, culture e comunità. Il nuovo accessorio è già ordinabile online e rappresenta l’ennesimo esempio di come l’azienda utilizzi il design non solo come elemento estetico, ma anche come strumento simbolico.

Il cinturino Black Unity Connection si ispira ai colori della bandiera panafricana , rosso, verde e nero , reinterpretati attraverso un intreccio sofisticato che crea profondità cromatica e riflessi dinamici. Da vicino, infatti, emergono diverse tonalità che donano al cinturino un effetto visivo ricco e tridimensionale, capace di cambiare aspetto a seconda della luce. Il risultato è un accessorio che riesce ad unire eleganza, modernità e significato culturale.

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Dal punto di vista dei materiali, Apple ha scelto un approccio sostenibile. Il cinturino è realizzato con fili in poliestere riciclato intrecciati con sottilissimi filamenti di silicone, grazie a un avanzato sistema di produzione ad alta precisione. Tale processo consente di ottenere una trama morbida, resistente e confortevole, ideale per l’uso quotidiano. E’ poi resistente ad acqua e sudore, quindi è perfetto sia per l’attività sportiva sia per un utilizzo professionale. Come già accaduto con le precedenti edizioni Black Unity, anche questo progetto nasce dal contributo diretto di creative e creativi Apple appartenenti o vicini alla comunità nera. Ciò sottolinea l’impegno dell’azienda nel valorizzare la diversità interna e nel trasformarla in prodotti concreti e riconoscibili.

Prezzo, compatibilità e impegno sociale Apple

Il nuovo cinturino Black Unity Connection sarà disponibile al prezzo di 99€ e potrà essere acquistato tramite Apple Online Store, app AppleStore e, a partire dalla fine della settimana, anche nei negozi fisici. La compatibilità è ampia e copre diversi modelli. E’ disponibile per casse da 42mm e 46mm, nelle misure da 0 a 12, ed è compatibile con AppleWatch-Series 4 e successivi, WatchSE e WatchUltra (nella versione da 46 mm).

Oltre all’aspetto commerciale, Apple ha ribadito il proprio impegno sul fronte sociale. In contemporanea al lancio del cinturino, l’azienda continua a sostenere organizzazioni che promuovono creatività, inclusione e opportunità educative nelle comunità meno servite. Tra le realtà supportate figurano Boys & Girls Clubs of America, Urban Arts di New York, Youth Music di Londra, Art Gallery of New South Wales di Sydney ed Enactus México di Città del Messico. Queste iniziative rappresentano la prosecuzione di un percorso pluriennale orientato a favorire l’accesso all’istruzione, allo sviluppo professionale e alla crescita creativa.

Insomma, con Black Unity Connection, Apple non propone soltanto un nuovo accessorio per AppleWatch, ma rafforza una strategia che punta a integrare design, responsabilità sociale e sostenibilità. In un mercato sempre più competitivo, dove gli smartwatch sono diventati strumenti quotidiani per milioni di utenti, Apple sceglie di differenziarsi anche attraverso messaggi di valore, trasformando un semplice accessorio in un simbolo di identità e connessione globale.