Apple Arcade aggiunge 4 nuovi giochi: debutta NBA 2K27 Arcade Edition

Apple Arcade aggiorna il catalogo e oggi porta dentro quattro nuovi titoli, con un’altra uscita importante già fissata per la prossima settimana. Per chi segue il servizio con regolarità, il segnale è chiaro: Apple Arcade continua ad allargarsi e a rimescolare le carte, tra novità vere e proprie, giochi che ricevono aggiornamenti e altri che invece sono destinati a uscire dal catalogo.

Quattro nuovi giochi su Apple Arcade e una novità per NBA 2K27

Nella giornata di oggi Apple Arcade ha aggiunto quattro giochi al suo elenco, che ormai supera quota 200 giochi. I titoli appena arrivati sono NBA 2K27 Arcade Edition, Crossy Road Rush, Food Stylist – Design Game+ e KAMI 2+. È un pacchetto piuttosto vario, che mette insieme sport, corse a ostacoli e rompicapo, senza puntare tutto su un solo genere.

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Tra questi, NBA 2K27 Arcade Edition si porta dietro un dettaglio che Apple presenta come un debutto per la serie all’interno di Apple Arcade: la possibilità di giocare con le squadre WNBA. Per chi segue la franchigia, è un’aggiunta che sposta l’attenzione anche su un lato finora meno rappresentato, e che amplia subito le opzioni disponibili in partita.

Nello stesso gruppo spicca anche Crossy Road Rush, un titolo che Apple aveva già annunciato il mese scorso. Qui la base resta quella familiare di Crossy Road, però l’impianto cambia direzione e si avvicina di più a un percorso d’avventura, con sfide in stile percorso a ostacoli, personaggi da collezionare e modalità multigiocatore fino a 4 giocatori. Un taglio più “da sessione” con amici, quindi, invece del classico mordi e fuggi solitario.

Oltre alle novità di oggi, nel calendario di Apple Arcade c’è già un’altra uscita rilevante: Football Manager 27 Touch è atteso il 10 novembre come aggiornamento di Football Manager 26 Touch. L’arrivo è accompagnato da tre elementi messi in evidenza: rose aggiornate, un’interfaccia di iPhone ridisegnata e miglioramenti dedicati sia al reclutamento sia alla preparazione delle partite. È un passaggio che mira a rifinire l’esperienza per chi gestisce squadre e stagioni con continuità, senza cambiare piattaforma o abbonamento.

Nel frattempo Apple segnala anche diversi giochi che hanno ricevuto aggiornamenti recenti con nuove funzioni e contenuti. L’elenco comprende PowerWash Simulator, Flow Free+, Hello Kitty Island Adventure, Crayola Create and Play+, Snake.io+ e River City Survivors. In pratica, mentre entrano nuovi titoli, una parte consistente del catalogo continua a muoversi anche grazie a revisioni e aggiunte che tengono vivi giochi già disponibili.

I giochi in uscita dal catalogo e il prezzo dell’abbonamento Apple Arcade

Non c’è solo movimento in entrata. Apple Arcade ha indicato anche alcuni titoli che presto non saranno più presenti nel catalogo. I giochi citati sono Dandara: Trials of Fear+, Oddmar+ e PUZZLE & DRAGONS STORY. Per chi li stava rimandando, è un’informazione utile perché mette una scadenza implicita sul tempo a disposizione per provarli o finirli.

Sul fronte dell’accesso, Apple Arcade resta disponibile come servizio autonomo a EUR 6 al mese, che diventano circa 7 euro al mese, oppure incluso nel pacchetto Apple One. L’abbonamento dà accesso a oltre 200 giochi, senza pubblicità e senza acquisti in app, mantenendo quindi un modello pulito per chi preferisce giocare senza interruzioni o spese extra dentro ai singoli titoli.

Fonte: TecnoAndroid