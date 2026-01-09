Annunciato DLSS 4.5 di NVIDIA: l’AI cambia ancora il gaming

Durante il CES 2026 di Las Vegas è stato annunciato DLSS 4.5, ulteriore aggiornamento della tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale sviluppata da NVIDIA per il gaming su PC. L’intervento sul palco ha chiarito come questa evoluzione punti a migliorare simultaneamente qualità dell’immagine e prestazioni. NVIDIA ha prestato particolare attenzione agli scenari più complessi come il path tracing in tempo reale. Il focus è stato posto sull’affinamento dell’elaborazione visiva. Questa è diventata sempre più centrale nella gestione di risoluzioni elevate e carichi grafici avanzati. DLSS 4.5 viene descritto come un passo tecnico che consolida una diffusione ormai ampia nel panorama PC. Ciò è sostenuto dal supporto dichiarato per oltre 400 giochi tramite l’app ufficiale NVIDIA.

Transformer di seconda generazione

Il cambiamento più rilevante riguarda l’introduzione della seconda generazione del Transformer dedicato alla Super Resolution. Secondo quanto comunicato, questa architettura consente una ricostruzione dell’immagine più accurata. È accompagnata da una maggiore stabilità temporale tra i frame. In termini visivi emergono una riduzione sensibile del ghosting, bordi più definiti e un anti-aliasing più efficace. Questi aspetti sono fondamentali nelle scene ad alta velocità o ricche di effetti di illuminazione dinamica. La resa complessiva appare più coerente anche durante movimenti rapidi della camera, area storicamente delicata per le tecniche di upscaling. Questa versione del Transformer risulta già disponibile su tutte le GPU RTX. Estende così i benefici anche alle generazioni precedenti.

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Accanto ai miglioramenti qualitativi è stata presentata la Dynamic Multi Frame Generation. Questa funzione è progettata per adattare dinamicamente il numero di frame generati al refresh del monitor. NVIDIA ha indicato scenari capaci di arrivare a 240 Hz in 4K con path tracing attivo. Tale dato evidenzia l’efficienza del sistema quando abbinato all’hardware più recente. Questa tecnologia, nella variante Dynamic 6x Frame Generation, risulta prevista per la primavera 2026. Essa è riservata alle future RTX 50. Sul palco è stato mostrato anche RTX Remix Logic, sistema che amplia l’interazione tra motore grafico ed eventi di gioco. Grazie a questa funzione, elementi come aperture, variazioni ambientali o cambi di stato possono influenzare in tempo reale volumetrie, particelle, materiali e illuminazione. In tal modo si aumenta la coerenza visiva delle scene senza interventi manuali degli sviluppatori.