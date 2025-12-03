Android XR: Google prepara nuovi aggiornamenti per visori e smart glasses

Google ha annunciato un appuntamento interamente dedicato alla realtà estesa: The Android Show | XR Edition, in programma per l’8 dicembre, sarà una diretta di mezz’ora pensata per illustrare i progressi compiuti dalla piattaforma Android XR a un anno dal suo annuncio ufficiale. Una pagina teaser sul sito Android include già un conto alla rovescia e permette di attivare un promemoria, mentre Google promette quelle che definisce le “più grandi novità di Android XR”, anticipando un aggiornamento che potrebbe segnare un passaggio importante per visori e occhiali intelligenti.

Al centro dell’evoluzione della piattaforma ci sarà l’integrazione con Gemini, il modello di AI multimodale alla base delle più recenti funzionalità del mondo Google. L’azienda punta a una gestione più contestuale, fluida e dialogica dell’ambiente XR, e c’è grande attesa per capire come Gemini Live, l’interfaccia vocale interattiva, potrà estendere le proprie capacità su visori e smart glasses. L’obiettivo è trasformare dispositivi ancora limitati nelle funzioni avanzate in strumenti più vicini, per versatilità, a un computer tradizionale.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Nel corso dell’ultimo anno il segmento della realtà estesa si è mosso con cautela ma con alcuni passi importanti. Il Galaxy XR, realizzato da Samsung insieme a Google, è arrivato sul mercato lo scorso ottobre con un software molto vicino alle demo mostrate a fine 2024. Proprio questo ha rafforzato l’idea che la piattaforma fosse in attesa di un aggiornamento più corposo, aggiornamento che l’evento di dicembre potrebbe portare con funzioni aggiuntive e applicazioni pensate appositamente per l’ambiente XR.

Smart glasses, nuovi partner e un ecosistema in espansione

La pagina dedicata all’evento utilizza proprio il Galaxy XR come vetrina, mostrando parti dell’interfaccia e alcune app già disponibili. Il dettaglio più curioso è la presenza dell’Android Bot con visore indossato, un’immagine che suggerisce l’intenzione di costruire un’identità riconoscibile attorno ad Android XR, andando oltre la collaborazione con Samsung e coinvolgendo un numero crescente di partner. Tra i progetti attesi per il 2026 figura Project Aura della cinese XREAL, che potrebbe essere uno dei primi visori a sfruttare appieno le nuove API.

Nel video promozionale compare inoltre un paio di smart glasses dotati di una piccola fotocamera. Le indiscrezioni parlano di un prototipo avanzato realizzato da Google insieme a Samsung, pensato come dispositivo leggero, privo di un display integrato e orientato soprattutto all’audio, all’assistenza contestuale e all’uso prolungato. Una direzione coerente con la tendenza dei wearable più recenti, che puntano sulla praticità quotidiana più che sulle funzioni sovraccariche.

L’evento dell’8 dicembre sarà quindi un passaggio cruciale per comprendere quale direzione Google voglia imprimere all’intero ecosistema XR. Con competitor come Apple e Meta già attivi sulle proprie soluzioni, Android XR potrebbe giocare la carta del modello aperto e della collaborazione con diversi produttori, costruendo una piattaforma più ampia e diversificata.