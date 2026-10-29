Android, la cronologia notifiche ha una scorciatoia nascosta

Cancellare per sbaglio una notifica appena arrivata è uno di quei piccoli incidenti quotidiani che capitano praticamente a chiunque. Si prova ad aprirla, il dito scivola con un gesto di troppo e il messaggio sparisce prima ancora di essere letto. Per rimediare esiste la cronologia delle notifiche su Android, una pagina che raccoglie tutto ciò che è stato eliminato o posticipato di recente. Raggiungerla di solito richiede qualche passaggio, ma c’è una scorciatoia molto più rapida che pochissimi utenti conoscono e che si nasconde in un punto davvero insospettabile.

Questa funzione si può trovare frugando tra le impostazioni del telefono e in alcuni casi anche tramite un piccolo tasto dedicato all’interno della tendina delle notifiche. Il bello arriva però nel momento in cui il pannello è completamente vuoto e il sistema comunica che non c’è niente in sospeso. Proprio lì si trova il trucco, in una schermata che quasi tutti considerano semplicemente un messaggio di cortesia.

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Il percorso classico e quello nascosto

La strada tradizionale prevede di aprire le Impostazioni, cercare la voce Notifiche e poi toccare Cronologia delle notifiche. Non si tratta certo di un’impresa, ma nemmeno di un’operazione particolarmente veloce, soprattutto quando si ha fretta di recuperare un avviso appena perso.

Esiste invece un metodo decisamente più diretto, disponibile solo a una condizione precisa. Il pannello delle notifiche deve essere del tutto sgombro, con al centro dello schermo l’icona di una coppa accompagnata dalla scritta “non hai niente in sospeso”. Quel messaggio non ha una funzione puramente decorativa come sembrerebbe a prima vista. In realtà è un pulsante a tutti gli effetti, anche se nulla nell’aspetto lascia intuire che si possa toccare.

Basta premerlo una sola volta per essere portati immediatamente alla pagina della cronologia delle notifiche, saltando tutti i passaggi intermedi. Niente menu da scorrere e niente voci da cercare tra le varie sezioni del sistema. Un singolo tocco e si arriva esattamente dove serve, con l’elenco degli avvisi rimossi pronto per essere consultato.

Come attivare la funzione e altre chicche di Android

Perché il trucco funzioni c’è però un requisito fondamentale. L’opzione “Usa la cronologia delle notifiche” deve risultare attivata nelle impostazioni del dispositivo. Se è disabilitata la pagina apparirà vuota e la scorciatoia diventerà del tutto inutile, dato che non ci sarà alcun archivio da mostrare.

Per abilitarla il percorso resta sempre lo stesso, ovvero Impostazioni, poi Notifiche e infine Cronologia delle notifiche. A seconda del produttore dello smartphone la sequenza potrebbe cambiare leggermente, ma in caso di dubbi è sempre possibile affidarsi alla barra di ricerca presente nelle impostazioni, digitando il nome della funzione. Si tratta di un’operazione da fare una volta soltanto, dopodiché il problema delle notifiche cancellate per errore smette di essere un fastidio.

È uno di quei trucchetti banalissimi a cui difficilmente si pensa finché qualcuno non lo fa notare. Il sistema operativo di Google è pieno di queste piccole funzioni nascoste che raramente vengono documentate in modo chiaro, come il menu segreto che permette di migliorare il suono delle cuffie Bluetooth oppure le opzioni di sicurezza che quasi nessuno si preoccupa di attivare. Molte di queste possibilità sono presenti su Android già da anni e restano lì, in attesa che qualcuno le scopra esplorando con un po’ di curiosità il proprio telefono.

Fonte: TecnoAndroid