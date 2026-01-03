Android datato: perché ignorare gli aggiornamenti può costare caro

Android continua a dominare il mondo degli smartphone, ma i dati più recenti rivelano una realtà che fa storcere il naso. Moltissimi dispositivi attivi girano ancora con versioni del sistema operativo ormai superate, e questo non è un dettaglio da prendere alla leggera. Non si tratta solo di avere qualche funzione vecchia o un design meno moderno: la vera questione è che senza aggiornamenti di sicurezza regolari, quei telefoni diventano un bersaglio facile per chi vuole rubare dati personali.

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Quasi un miliardo di smartphone Android a rischio per versioni obsolete

Parliamo di centinaia di milioni di smartphone, spesso tenuti in vita perché funzionano ancora, perché cambiare costa o semplicemente perché ci si è affezionati. È una situazione comprensibile, quasi naturale: tutti noi abbiamo quel telefono che “fa ancora tutto quello che mi serve”, e la tentazione di ignorare gli avvisi di aggiornamento è forte. Il problema, però, è che mentre il nostro dispositivo sembra perfettamente funzionante, al suo interno alcune falle restano aperte, pronte per essere sfruttate.

Secondo StatCounter, più del 30% degli utenti Android utilizza ancora dispositivi fermi ad Android 13 o versioni precedenti. Per dare un’idea concreta, si parla di quasi un miliardo di smartphone che navigano online senza essere pienamente protetti. Il sistema operativo in sé non è il nemico: il vero rischio nasce quando il telefono smette di ricevere aggiornamenti mensili. Questi aggiornamenti non aggiungono quasi mai funzioni visibili, ma chiudono falle, correggono bug e bloccano minacce che già circolano. L’ultimo pacchetto di dicembre, ad esempio, ha risolto 107 vulnerabilità. Senza questi interventi, anche gli attacchi più noti possono colpire indisturbati.

C’è però una nota positiva. Le politiche di supporto stanno cambiando: se un tempo era normale ricevere aggiornamenti solo per due o tre anni, oggi diversi produttori garantiscono copertura fino a sette anni, sia per il sistema operativo sia per la sicurezza. Questo significa che uno smartphone relativamente recente può rimanere affidabile molto più a lungo, senza doverlo sostituire ogni pochi anni.

Resta la sfida più difficile: convincere chi non vuole cambiare telefono perché “funziona ancora bene” che ignorare gli aggiornamenti può costare molto più caro di un nuovo modello ogni cinque anni. La longevità di uno smartphone non dipende solo dall’hardware, dalla batteria o dallo schermo brillante, ma soprattutto dal software che lo protegge. Trascurarlo significa lasciare una porta aperta nel proprio mondo digitale, un rischio concreto che può tradursi in dati rubati, identità compromesse o peggiori incubi tecnologici. Alla fine, aggiornare il telefono non è solo questione di comodità: è una vera e propria assicurazione sulla sicurezza, e ignorarla può avere conseguenze più serie di quanto si pensi.