Android Auto, presto il numero predefinito per ogni contatto

Telefonare a una persona che ha salvato in rubrica più di un numero, mentre si è al volante, non è sempre l’operazione più immediata. Android Auto potrebbe presto rendere tutto più semplice grazie a una novità pensata proprio per le chiamate, che consentirebbe di impostare un numero predefinito per ogni contatto ed evitare così di ripetere la stessa scelta a ogni telefonata.

Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare con costanza sulle applicazioni e sui servizi che l’azienda di Mountain View mette a disposizione degli utenti, e la piattaforma dedicata all’auto non fa eccezione. Si tratta di un sistema nato per migliorare l’esperienza di chi guida durante gli spostamenti, che va avanti con un’evoluzione lenta ma continua. Tra i cambiamenti in arrivo, a quanto pare, ce n’è uno che riguarda da vicino il modo in cui si avviano le conversazioni telefoniche dall’abitacolo. E non è l’unico, visto che dallo stesso aggiornamento emerge anche un ritocco grafico all’app Telefono.

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Il problema dei contatti con più numeri

La situazione attuale è piuttosto familiare a chi usa spesso l’interfaccia di Google in macchina. Quando si seleziona un contatto con più recapiti salvati, sullo schermo compare un elenco con tutte le opzioni disponibili e bisogna indicare quale utilizzare. Lo stesso accade affidandosi ai comandi vocali, perché anche Gemini chiede di specificare il numero da chiamare. Il risultato è che la richiesta si ripresenta ogni singola volta, anche quando la persona da raggiungere è sempre la stessa e la scelta non cambia mai. Per chi si trova alla guida significa un passaggio in più da gestire, che con i comandi vocali dovrebbe invece essere ridotto al minimo.

Proprio qui entra in gioco la novità. Nel codice della versione 18.1.164344 di Android Auto, appartenente al ramo release.daily, sono state individuate alcune stringhe che lasciano intendere l’arrivo di un’opzione specifica per ricordare la preferenza espressa dall’utente. In pratica il sistema potrebbe memorizzare il numero scelto per i contatti con più numeri e saltare la schermata di selezione nelle chiamate successive. Una modifica piccola, almeno all’apparenza, ma capace di snellire parecchio la procedura necessaria per avviare una telefonata mentre si è in viaggio, sia toccando lo schermo sia parlando con l’assistente.

Un nuovo tastierino in stile Material 3 Expressive

Le scoperte non si fermano alla gestione dei contatti salvati. Dalla stessa versione dell’app emerge infatti che anche il tastierino numerico dell’app Telefono su Android Auto potrebbe ricevere un restyling. Il nuovo aspetto seguirebbe lo stile Material 3 Expressive, e il confronto tra l’interfaccia attuale e quella rinnovata permette già di farsi un’idea di come cambierà questa sezione. Il tastierino, del resto, è lo strumento da usare quando il numero da comporre non è presente in rubrica, quindi anche questa parte dell’app viene coinvolta nel processo di aggiornamento visivo.

Entrambe le funzioni sono emerse dall’analisi del codice e non risultano ancora attive per il pubblico. Si tratta quindi di elementi in fase di sviluppo, che potrebbero comparire sugli schermi delle auto con le prossime versioni dell’applicazione oppure subire modifiche prima del debutto ufficiale. Per il momento non ci sono informazioni su quando queste novità di Android Auto verranno rese disponibili per tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid