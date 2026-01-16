Dopo un breve periodo di test sul canale beta, Android Auto inizia a ricevere la versione 16.0 anche sul canale stabile. Il rollout è già partito a livello globale, ma chi si aspetta grandi novità visibili resterà probabilmente deluso: nonostante il cambio di numerazione, l’aggiornamento si concentra soprattutto su miglioramenti interni e preparazione di funzioni future. Una strategia ormai familiare per Google, che continua a lavorare “sotto al cofano” della piattaforma di infotainment più diffusa nel mondo Android.

Android Auto 16.0: le novità

La nuova release arriva a circa tre settimane dalla versione 15.9 e a pochi giorni dalla build beta 16.0.160204. Sul canale stabile è identificata come 16.0.6602 e viene distribuita, come sempre, in modo graduale e non simultaneo per tutti gli utenti. Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, non ci sono cambiamenti immediatamente evidenti. L’interfaccia rimane sostanzialmente invariata e non vengono introdotte nuove funzioni “headline”. Il passaggio alla versione 16 va quindi letto più come un aggiornamento di consolidamento che come un’evoluzione visibile.

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Più Gemini, meno novità apparenti

Il lavoro più significativo riguarda l’integrazione sempre più profonda di Gemini e Gemini Live, che con questa versione risultano potenzialmente disponibili per una platea più ampia di utenti. Anche se non ancora sfruttabili in modo completo, questi elementi rappresentano la base su cui Google sta costruendo la futura esperienza conversazionale in auto. Oltre a questo, Android Auto 16.0 amplia la diffusione di alcune funzioni ancora in fase di test, tra cui:

nuovi widget personalizzabili

adattamento automatico dell’interfaccia alla guida a destra o a sinistra

scorciatoie dedicate all’attivazione dell’assistente AI

miglioramenti alla riconnessione tra smartphone e sistema di infotainment

notifiche più dettagliate sul tipo di connessione in uso

Tutte novità che, per ora, restano in gran parte latenti o abilitate solo su specifiche configurazioni.

Bug fix e maggiore stabilità

È probabile che Google abbia sfruttato il rilascio della versione 16.0 anche per correggere alcuni problemi emersi con la 15.9. Tra questi, uno dei più segnalati riguardava l’impossibilità di rispondere ai messaggi per gli utenti che utilizzano account Google Workspace su Android Auto. Anche se non confermato ufficialmente nel changelog, diversi indizi suggeriscono che il bug sia stato risolto o quantomeno mitigato, contribuendo a una maggiore affidabilità complessiva della piattaforma.