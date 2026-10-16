Android 17 QPR2 Beta 7 per Pixel: risolto il bug della batteria

Google ha distribuito, un po’ a sorpresa, la Beta 7 di Android 17 QPR2 per i Pixel compatibili, proprio mentre da appena una settimana è partito il ciclo di sviluppo verso Android 17 QPR3. La nuova anteprima è destinata a chi è iscritto al programma Android Beta, possiede un dispositivo supportato e non ha ancora installato la Beta 1 del ramo QPR3.

È il settimo passo di un percorso cominciato a luglio, che condurrà al secondo aggiornamento trimestrale di Android 17. La versione stabile è attesa per dicembre 2026, quindi il traguardo non è lontano. Il colosso di Mountain View lavora a questo ciclo intermedio da quasi tre mesi, dedicato a quella che da metà giugno è diventata l’edizione più recente del sistema operativo.

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Cosa cambia con la build CP41.260831.016

La Beta 7 arriva due settimane dopo la Beta 6 e nove giorni dopo la Beta 6.1, che aveva fatto da patch correttiva. La build distribuita su tutti i dispositivi è la CP41.260831.016 e su Google Pixel 8 Pro pesa 240 MB partendo dalla Beta 6.1. Sul fronte della sicurezza non ci sono novità, perché le patch restano quelle più recenti, datate 5 ottobre 2026 e già arrivate sul canale stabile il 6 ottobre con base Android 17 QPR1.

Le note di rilascio raccontano un aggiornamento di rifinitura, pensato per sistemare qualche difetto e dare gli ultimi ritocchi prima della chiusura del ciclo. Il primo bug risolto riguarda un consumo eccessivo della batteria durante l’inattività, causato dalla funzione Flip to Shh che impediva al telefono di entrare in sospensione profonda. Il secondo intervento corregge invece i download HTTPS che fallivano subito quando venivano avviati tramite il DownloadManager di sistema. Resta però un problema noto, perché chi usa Pixel 11 Pro Fold potrebbe dover registrare di nuovo lo sblocco con riconoscimento facciale per farlo funzionare a dovere.

Quali Pixel supportano Android 17 QPR2 e come installare la Beta 7

L’elenco dei Pixel compatibili, cioè quelli che riceveranno l’aggiornamento stabile a dicembre 2026, è cambiato rispetto a quello di Android 17 QPR1. Entrano i Pixel 11, che non avevano ancora ottenuto questo aggiornamento trimestrale. Escono invece, come previsto, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i primi modelli dell’era Tensor lanciati nel 2021, il cui supporto software era stato esteso fino a ottobre 2026.

Restano quindi in gioco Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet. Seguono Pixel 8, Pixel 8 Pro e Pixel 8a, poi la famiglia Pixel 9 con Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9a. Ci sono anche Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold e Pixel 10a, e infine i nuovi Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold.

Chi esegue la Beta 6.1 e non è passato alla Beta 1 di Android 17 QPR3 riceverà la Beta 7 di Android 17 QPR2 come un normale aggiornamento OTA. Basta aprire Impostazioni, entrare in Sistema e toccare Aggiornamento di sistema. Chi invece ha già installato la prima beta di QPR3 resterà escluso, dato che questa build appartiene a un ciclo di sviluppo precedente rispetto a quello in prova sul proprio Pixel.

Bisogna fare attenzione se, dopo aver installato la Beta 7, si decide di abbandonare il programma Android Beta. Le linee guida prevedono infatti la perdita di tutti i dati, perché il dispositivo scarica via OTA un pacchetto che lo riporta alle impostazioni di fabbrica. La prima finestra utile per uscire dal programma senza questo inconveniente dovrebbe aprirsi a novembre 2026, subito prima del rilascio stabile di Android 17 QPR2.

Fonte: TecnoAndroid