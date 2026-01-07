AMD porta l’AI direttamente sul PC con Ryzen AI 400

L’apertura del CES 2026 ha confermato una sensazione che molti di noi avevano già da tempo: il computer sta cambiando pelle, e non si tratta della solita rincorsa a chi ha il processore più veloce o la scheda video più luminosa. Guardando il keynote di Lisa Su, è apparso chiaro che per AMD il futuro non è più una questione di pura potenza bruta, ma di quanto il nostro PC sia in grado di capirci e, in un certo senso, di anticiparci. L’intelligenza artificiale ha finalmente smesso di essere quel concetto astratto che vive nel cloud o nei grandi centri dati per traslocare definitivamente sulla nostra scrivania, o meglio, dentro i nostri laptop.

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Dal cloud alla scrivania: come i nuovi Ryzen cambiano il multitasking

In questo nuovo panorama, i processori Ryzen AI 400 non sono solo una progressione numerica rispetto alla generazione precedente, ma rappresentano un vero e proprio cambio di mentalità. L’idea di fondo è rendere l’AI locale, ovvero far sì che il tuo computer possa elaborare dati complessi senza dover sempre chiedere il permesso a un server remoto. Questo si traduce in una fluidità che prima era difficile da immaginare. Quando AMD parla di un multitasking più rapido e di flussi di lavoro creativi potenziati, non sta solo snocciolando statistiche per gli investitori; sta descrivendo un’esperienza quotidiana in cui il sistema operativo non arranca più sotto il peso di decine di applicazioni aperte, perché c’è un’intelligenza silenziosa che gestisce le risorse in modo invisibile.

La scelta di una configurazione a 12 core e 24 thread per questi nuovi processori è emblematica. Indica la volontà di trovare un equilibrio perfetto tra l’efficienza energetica, fondamentale per chi lavora in mobilità, e la forza necessaria per gestire operazioni simultanee pesanti. Pensiamo a quante volte durante la giornata interagiamo col nostro PC: ogni clic, ogni ricerca, ogni montaggio video è un’occasione in cui l’AI può intervenire per eliminare i tempi morti e automatizzare i passaggi più noiosi.

E poi c’è il capitolo dedicato a chi il PC lo usa per passione. Il Ryzen 7 9850X3D e l’evoluzione della tecnologia Redstone per il ray tracing dimostrano che anche il gaming sta entrando in una nuova era. Non si cerca più solo il realismo visivo fine a se stesso, ma una coerenza grafica che non vada mai a discapito della reattività. In fin dei conti, il CES 2026 ci ha lasciato un messaggio preciso: il PC sta tornando al centro della nostra vita digitale, evolvendosi non più solo come una macchina da calcolo, ma come un compagno di lavoro e svago decisamente più intelligente.