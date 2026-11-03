Amazon Toys We Love 2026: i migliori giocattoli per Natale

Trovare il regalo giusto per Natale non è sempre semplice, soprattutto quando si deve scegliere tra decine di proposte e fasce di prezzo differenti. Per aiutare genitori e famiglie a orientarsi, Amazon.it lancia Toys We Love 2026, una selezione di giocattoli pensata per raccogliere alcune delle idee regalo più apprezzate dell’anno.

La raccolta, curata dagli esperti di Amazon.it, comprende prodotti per diverse età e budget, dai giochi da condividere in famiglia alle attività creative, passando per costruzioni, personaggi da collezione e dispositivi tecnologici per bambini. Un elemento accomuna tutti i prodotti selezionati: ciascuno ha ricevuto una valutazione media di almeno 4 stelle da parte dei clienti Amazon.

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LEGO, Mattel e Playmobil tra i protagonisti

La lista Toys We Love 2026 prende spunto anche dalle parole chiave più cercate su Amazon.it nella categoria dei giocattoli. Tra i marchi presenti figurano LEGO, Mattel e Playmobil, insieme a personaggi conosciuti come Winnie the Pooh e Grogu, l’amatissimo protagonista dell’universo di Star Wars. La selezione comprende proposte piuttosto diverse tra loro. Si passa da Liar’s UNO di Mattel Games al modellino da costruire della Lamborghini Miura P400 SV, fino al giocattolo interattivo di Grogu. Non mancano le costruzioni LEGO Botanicals, i personaggi Disney Yuyus e il centro equestre Horse Club di Schleich.

Spazio anche alla tecnologia e alla creatività con Elo-Starcam di Lexibook, una fotocamera educativa interattiva, l’Amazon Kids Tablet 8 e Betabot di Science4you, un robot da costruire. Completa la selezione il razzo spaziale dell’ESA firmato Playmobil.

I dieci giocattoli selezionati da Amazon

Tra i prodotti inclusi nella raccolta per il Natale 2026 figurano:

Liar’s UNO, gioco di carte di Mattel Games.

Lamborghini Miura P400 SV, modellino da costruire di Mattel Brick Shop.

Action Buddy Grogu, giocattolo interattivo di Star Wars.

Piante botaniche dondolanti, set da costruzione LEGO.

Winnie the Pooh, personaggi da collezione Disney Yuyus.

Elo-Starcam, fotocamera educativa interattiva di Lexibook.

Horse Club, centro equestre di Schleich.

Razzo spaziale dell’ESA di Playmobil.

Amazon Kids Tablet 8.

Betabot, robot interattivo da costruire di Science4you.

La raccolta completa è consultabile attraverso la pagina amazon.it/toyswelove2026, dalla quale è possibile raggiungere direttamente i prodotti e confrontare le diverse idee regalo.

Amazon Kids Tablet arriva per la prima volta in Italia

Tra le proposte tecnologiche della selezione trova spazio anche la nuova generazione di Amazon Kids Tablet, presentata per la prima volta in Italia. I dispositivi sono disponibili nei formati da 8,7 e 11 pollici, con versioni pensate per bambini dai 3 anni in su.

Ogni tablet comprende una custodia resistente e un anno di abbonamento a Amazon Kids+, il servizio che mette a disposizione applicazioni, giochi, video e libri adatti alle diverse fasce d’età, in un ambiente senza pubblicità e acquisti a sorpresa.

Gli accessori cambiano in base alla versione scelta. Per i più piccoli è prevista una custodia morbida con bumper e grafiche ispirate a personaggi come Paw Patrol e Barbie, mentre i bambini più grandi possono contare su una custodia rigida e sottile con supporto integrato. I genitori hanno inoltre a disposizione la Parent Dashboard, accessibile da browser o tramite applicazioni per iOS e Android. Da qui è possibile gestire da remoto le impostazioni, stabilire limiti al tempo trascorso davanti allo schermo, definire obiettivi educativi e consultare suggerimenti sui contenuti più adatti all’età dei figli.

Consegne e pagamenti per gli acquisti natalizi

Oltre alla selezione di giocattoli, Amazon punta sui servizi dedicati agli acquisti delle festività. Gli iscritti a Prime possono usufruire, sui prodotti idonei, di consegne rapide in giornata o in un giorno, oltre a diverse modalità per ricevere gli ordini. Tra le alternative disponibili figurano gli Amazon Locker, che permettono di ritirare i pacchi in modalità self-service, gli Amazon Counter presso negozi e rivenditori convenzionati e l’opzione Il Mio Giorno Amazon, con cui scegliere un giorno della settimana per ricevere gli articoli idonei senza costi aggiuntivi.

Anche i metodi di pagamento comprendono diverse possibilità: carte di credito, contanti presso punti vendita autorizzati, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione per gli acquisti idonei, Buoni Regalo Amazon.it e BANCOMAT Pay. Quest’ultimo può essere utilizzato anche per l’iscrizione al servizio Prime. Chi non è ancora abbonato può verificare la possibilità di attivare un periodo di prova gratuito attraverso la pagina dedicata su Amazon.it.

Toys We Love anticipa le offerte del Black Friday

La selezione natalizia potrebbe diventare interessante anche per chi sta aspettando il momento giusto per acquistare. Amazon segnala infatti che alcuni dei prodotti inclusi in Toys We Love 2026 saranno protagonisti delle offerte Black Friday, offrendo un’ulteriore possibilità di risparmio in vista delle festività.

Fonte: TecnoAndroid