Amazon: solo per oggi il Fire TV Stick 4K Select ad un prezzo sbalorditivo

Quante volte ti sei ritrovato davanti alla TV chiedendoti perché scegliere cosa guardare sembri più difficile del previsto? Amazon arriva con qualcosa fatto apposta per te! Il Fire TV Stick 4K Select trasforma ogni serata in qualcosa di più intrigante, senza complicazioni e senza perdite di tempo. Ti basta un gesto, un comando vocale, e la scena cambia subito. Non è quello che hai sempre desiderato dal tuo schermo? Le app preferite sono lì che aspettano solo te, i suggerimenti sembrano leggerti nel pensiero e Alexa entra in gioco quando hai bisogno di lei soltanto chiamandola per nome. Perché accontentarsi di una TV che fa solo la TV? Con Amazon al centro, tutto è alla tua portata. Vuoi un film? Una serie? Un video su YouTube? La risposta arriva in pochi istanti. E se ami il gaming, perché limitarti a guardare quando puoi giocare senza console? Amazon spinge l’intrattenimento verso una direzione più dinamica, più vicina ai tuoi desideri.

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Tutta la potenza Amazon in un piccolo stick

Il bello arriva ora. Amazon Fire TV Stick 4K Select è disponibile a 19,99 euro, un prezzo che fa alzare le sopracciglia. A questa cifra ottieni streaming in 4K Ultra HD con HDR10+, immagini definite e colori intensi che catturano lo sguardo. Amazon integra prestazioni rapide, accesso immediato a Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, RaiPlay, Mediaset Infinity e tantissimi altri servizi. Alexa risponde al tuo tocco e trova contenuti tra le app in un attimo. Con Amazon puoi anche entrare nel gaming via cloud: titoli Xbox di alto livello scorrono direttamente sullo schermo, senza hardware aggiuntivo. E non finisce qui. Grazie ad Alexa, Amazon permette di gestire i dispositivi per Casa Intelligente, chiedere il meteo o ascoltare musica in streaming. Tutto passa da un unico punto, pensato per rendere la TV davvero più intelligente. A questo prezzo, perché lasciarselo sfuggire? Vai qui ed acquistalo!