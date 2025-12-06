Amazon regala una promo speciale: 4 Apple AirTag a meno di 80€

Tra addobbi, nastri e regali ancora da sistemare, capita spesso che qualcosa si smarrisca proprio nel momento meno adatto. E qui Amazon sorprende con un accessorio capace di trasformare un attimo caotico in un episodio di “caccia al tesoro” L’oggetto sparito smette di preoccupare e si lascia ritrovare grazie a una tecnologia studiata per aiutare. L’aria natalizia diventa più serena grazie a un aiuto discreto che non ruba spazio ai dettagli più affascinanti del periodo. L’Apple AirTag entra in gioco come piccolo tocco tecnologico capace di rendere più piacevole la preparazione dei regali e degli spazi domestici. Amazon propone questo kit con un’offerta invitante che rende l’idea di ordine molto più vicina anche nei giorni più intensi di dicembre. Le luci sull’albero possono restare al loro posto mentre la ricerca degli oggetti smette di trasformarsi in un labirinto.

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Caratteristiche e prezzo dell’Apple AirTag ora su Amazon

Amazon presenta la confezione da 4 Apple AirTag a 79,00€ con uno sconto notevole del -39%. Ogni piccolo disco entra in funzione tramite un semplice tap che permette la connessione diretta a iPhone o iPad. L’app Dov’è gestisce ogni spostamento con un sistema intuitivo che consente di localizzare ciò che serve con facilità sorprendente. L’altoparlante integrato permette di far emettere un suono utile quando l’oggetto è nascosto in un punto difficile da individuare.

La tecnologia Ultra Wideband propone la funzione “Posizione precisa” che individua la direzione esatta, compatibile con iPhone 11 e modelli successivi. La rete Dov’è utilizza centinaia di milioni di dispositivi già attivi, permettendo la localizzazione anche a grande distanza. Tutto passa tramite comunicazioni anonime e criptate per garantire una protezione forte dei dati personali. La modalità Smarrito invia una notifica automatica quando un dispositivo Apple rileva l’AirTag registrato, offrendo un controllo pratico senza passaggi complicati. Amazon valorizza questo pacchetto come idea regalo che aggiunge sicurezza e comodità durante tutto il periodo natalizio e oltre. Per acquistarlo basta un secondo, basta premere qui.