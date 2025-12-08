Amazon: offerte piene di risparmio a Natale, ecco i regali tech da comprare

Non ci sono dubbi: anche questa volta Amazon l’ha fatta grossa. Il colosso e-commerce sta mettendo a ferro e fuoco tutti i rivali con delle offerte clamorose che di certo piaceranno al pubblico, soprattutto chi ama la tecnologia. Per entrare a far parte di tutte le offerte quotidianamente, vi consigliamo l’accesso gratis al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.
Amazon vi fa risparmiare con tutte queste offerte interessanti, eccole qui
Chi vuole scoprire le migliori offerte Amazon deve entrare nel canale ma qui nel frattempo c’è un assaggio. Ecco la lista al completo:
-
Trust Orada Casse PC USB 2.0 12W (6W RMS), Cassa con Connessione Jack Audio 3.5 mm, Collegamento per Cuffie, Anteriore in Tessuto, Altoparlanti PC per Desktop Computer Portatile Mac, Nero, PREZZO: 14,99€, LINK;
-
LG QNED AI QNED80 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α7 Gen8, Dynamic QNED Color, Design Super Slim, webOS con AI e telecomando puntatore AI, Gaming con VRR 4K@60Hz, 65QNED80A6A 2025, PREZZO: 628,39€, LINK;
-
Govee Christmas Sparkle String Lights, Decorazioni Natalizie per Interni, Luci RGBWIC da 30M con 375 LEDs per Decorazioni Natalizie, Oltre 140 Modalità di Scena, Controllo APP Intelligente con Alexa, PREZZO: 90,09€, LINK;
-
LG OLED evo AI C5 65 pollici, Smart TV 4K, Processore α9 Gen8, Brightness Booster, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e GSYNC 4K@144Hz, OLED65C56LB 2025, PREZZO: 1.498,00€, LINK;
-
DJI Mini 4 Pro Fly More Combo con DJI RC 2 (radiocomando con schermo), mini drone con telecamera, meno di 249 g, autonomia di volo di 34 minuti, 2 batterie extra, C0, PREZZO: 846,65€, LINK;
-
Garmin Forerunner 165, Smartwatch per la corsa, 43mm, Musica, App di Streaming, GPS, Cardio, VO2max, Report mattutino, HRV Status, Piani gratuiti 5K, 10K, 21K e Maratona, Pay (Black), PREZZO: 242,99€, LINK;
-
Apple iPhone Air 256 GB: l’iPhone più sottile di sempre, display 6,5″ con ProMotion fino a 120Hz, potente chip A19 Pro, fotocamera frontale Center Stage, eSim; Bianco nuvola, PREZZO: 1.099,00€, LINK.