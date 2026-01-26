Amazon Kindle Scribe: un prezzo così basso non si era mai visto

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon Kindle Scribe: uno sconto davvero imperdibile

Amazon lancia una promozione davvero da non perdere in questi giorni, difatti è possibile pensare di acquistare il Kindle Scribe (versione 2022), ad un prezzo decisamente più basso del normale, e con applicata una riduzione automatica aperta sostanzialmente a tutti i consumatori.

Il modello di cui vi parliamo è caratterizzato da un display con diagonale di 10,2 pollici, ovviamente Paperwhite, con risoluzione di 300 ppi. I dettagli sono sicuramente più precisi ed affidabili di altri modelli in commercio, rendendo così l’esperienza sicuramente più dettagliata e meno affaticante per gli occhi. Il pannello, completamente retroilluminato, copre quasi interamente la parte anteriore del dispositivo, lasciando cornici non proprio sottilissime, ma nemmeno troppo marcate.

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All’interno della confezione potrete trovare la penna, in versione basic, utile per incrementare la produttività trasformandolo a tutti gli effetti in un vero e proprio taccuino tascabile, data la trasmissione della stessa sensazione della carta, oltre alle varie funzioni: conversione degli appunti in testo, scrittura sui libri e similari.

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Amazon Kindle Scribe: uno sconto davvero imperdibile

Il prezzo di vendita di questo Kindle Scribe di Amazon è decisamente più basso del normale, proprio perché parte da un listino di 369,99 euro, di per sé abbastanza elevato, per scendere di circa 110 euro, in modo tale che il consumatore si ritrovi a dover investire un contributo finale di 264,99 euro. Potete acquistarlo oggi a questo link.

Da notare, ad ogni modo, che il prezzo indicato nell’articolo è valido solo per la colorazione linkata, nella variante con 16GB di memoria interna. La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, con consegna gratuita presso il domicilio entro pochi giorni, e la solita garanzia legale della durata di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.