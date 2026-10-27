Amazon Kindle per Android: note a mano libera sugli ebook

Le annotazioni a mano libera sui libri digitali, una delle novità più interessanti dei nuovi Alexa Tablet, stanno cominciando a comparire anche nell’app Amazon Kindle per Android. Il tempismo è curioso. Sono passate circa tre settimane da quando Amazon ha presentato la nuova gamma Kindle 2026 e più o meno due dalla presentazione dei tablet con Alexa, che hanno aperto un capitolo nuovo per l’azienda e che in Italia sono disponibili da pochissimi giorni. In questo breve intervallo una funzione nata proprio su quei dispositivi ha già iniziato a farsi strada altrove, cioè sugli smartphone e sui tablet Android di altri produttori.

Scrivere sui margini degli ebook come su un libro di carta

Chi legge tanto lo sa bene, ognuno ha le sue abitudini. C’è chi si limita a sottolineare le frasi che colpiscono di più e chi invece con il libro ci dialoga davvero, riempiendo i margini di appunti, commenti e piccoli promemoria. È soprattutto a questa seconda categoria di lettori, una nicchia ma molto affezionata, che Amazon ha pensato quando ha portato sui nuovi Alexa Tablet la possibilità di scrivere direttamente sugli ebook. L’idea è semplice e permette di conservare un gesto tipico della carta anche quando si legge in digitale.

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Adesso quella stessa opzione sta uscendo dal perimetro dei dispositivi con il logo Alexa sul retro. Diversi utenti hanno raccontato su Reddit di aver visto apparire nell’app Amazon Kindle per Android una finestra a comparsa che presenta proprio la nuova funzione. Le possibilità di personalizzazione non mancano, visto che si possono scegliere lo stile, lo spessore e il colore del tratto con cui prendere appunti. C’è poi un dettaglio pensato con una certa cura: nel momento in cui si scrive qualcosa il testo del libro si risistema sullo schermo, così da evitare che le note finiscano sopra le parole creando sovrapposizioni poco leggibili.

Su quali dispositivi compare e cosa è cambiato nell’app

Le prime segnalazioni arrivano da chi possiede dispositivi piuttosto diversi tra loro. Si parla di tablet come Samsung Galaxy Tab S10 FE, di lettori e taccuini digitali come XP Pen Magic Note Pad e BOOX Go 7, ma anche di smartphone come Samsung Galaxy S24 e Galaxy S23. Il ventaglio è quindi abbastanza ampio e non riguarda solo i prodotti dotati di penna, anche se è facile immaginare che su uno schermo grande la funzione renda al meglio. Per il momento tutte le testimonianze riguardano esclusivamente l’applicazione per Android. Dal fronte Apple invece non sono emerse segnalazioni, quindi chi usa iPhone o iPad al momento non ha ancora visto comparire l’opzione.

Non si tratta peraltro di un caso isolato. Quella delle note scritte a mano è la terza novità comparsa nel giro di pochi giorni nell’app di lettura di Amazon. Poco tempo fa alcuni utenti avevano già notato l’arrivo di nuovi strumenti per evidenziare il testo con un contorno e per sottolinearlo, sempre sui dispositivi Android. Un piccolo pacchetto di aggiunte che, messo insieme, rende l’esperienza di lettura sugli schermi del robottino verde molto più vicina a quella dei tablet presentati di recente dall’azienda.

L’ultima versione di Amazon Kindle per Android è disponibile come di consueto sul Google Play Store, da cui è possibile scaricare l’aggiornamento.

Fonte: TecnoAndroid