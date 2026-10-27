Android Auto ritrova l’icona del segnale: rilascio in corso

Su Android Auto sta finalmente tornando l’indicatore del segnale cellulare. Google ha confermato di aver avviato la distribuzione di un aggiornamento che risolve un problema presente da mesi, cioè la scomparsa dell’icona che mostra la copertura di rete. Il difetto era più fastidioso che grave, ma poteva comunque trarre in inganno. Senza quel simbolo sullo schermo dell’auto l’utente rischiava di pensare che il telefono si fosse disconnesso, mentre chiamate e messaggi continuavano a funzionare senza intoppi.

La conferma è arrivata da Mishaal Rahman, che in Google si occupa dei rapporti con la community di Android, con una risposta pubblicata su Reddit. Rahman ha scritto che l’azienda è al corrente delle segnalazioni sull’assenza del segnale mobile e che sta distribuendo una correzione che dovrebbe risolvere il problema. Ha però precisato che il rilascio non è ancora generalizzato e che potrebbe volerci un po’ di tempo prima che arrivi su tutti i dispositivi. In chiusura ha suggerito di iscriversi alla beta di Android Auto per provare a ottenerla prima.

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Le prime segnalazioni e il nodo della versione

Nella risposta non compare nessuna tempistica precisa, né per area geografica né per modello di smartphone. Intanto su Reddit si moltiplicano le testimonianze. Un utente, brgomesz, ha condiviso uno screenshot in cui l’indicatore di rete è ricomparso dopo l’installazione della versione 17.8.663874. Un altro aveva inizialmente lamentato l’assenza dell’icona proprio con la stessa versione, salvo poi aggiornare il messaggio per segnalare che sul suo Xiaomi 15 Ultra il simbolo era tornato al suo posto.

Conviene però non trarre conclusioni affrettate. Queste esperienze restano casi singoli e non bastano a garantire che il simbolo ricompaia appena il proprio telefono riceve un aggiornamento. La dichiarazione di Google, infatti, non collega la correzione a una versione specifica dell’app. Si sa soltanto che la soluzione è pronta e che il rilascio è in corso.

Per verificare la presenza di novità basta aprire il Google Play Store sul telefono e toccare l’immagine del profilo. Da lì si entra in “Gestisci app e dispositivo”, si individua la sezione degli aggiornamenti disponibili e si tocca “Visualizza dettagli” per controllare se c’è qualcosa per Android Auto. Se compare una versione da scaricare è sufficiente premere “Aggiorna”. In alternativa si può andare direttamente sulla scheda dell’app nello Store e premere lo stesso pulsante, sempre che sia visibile.

Sempre dalla pagina dell’applicazione, tramite il menu in alto a destra, si può attivare l’aggiornamento automatico. In questo modo l’app si aggiorna da sola quando ci sono nuove versioni, anche se questa impostazione non influisce sul momento in cui parte la distribuzione di una correzione specifica.

La strada della beta e come segnalare il problema

La seconda soluzione proposta da Rahman ha un rovescio della medaglia. Le versioni della beta di Android Auto possono presentare problemi di stabilità e alcune funzioni potrebbero non funzionare a dovere. Per partecipare occorre visitare una pagina di registrazione, accettare l’adesione al programma e poi aggiornare l’app dal Play Store. Sul telefono può essere installata una sola versione di Android Auto e, se in quel momento non c’è una beta disponibile, si continua a ricevere la versione normale fino alla pubblicazione della successiva.

Chi continua a vedere il problema può inviare un feedback a Google direttamente dal telefono. Il percorso passa da Impostazioni, “Dispositivi connessi”, “Preferenze di connessione” e infine “Android Auto”. A quel punto si tocca il menu in alto a destra e si sceglie “Invia feedback”. È un modo per far sapere che il difetto persiste, anche se non garantisce di ricevere prima la correzione.

Gli iscritti alla beta hanno a disposizione anche un’altra via. Con il telefono collegato all’auto si tiene premuta per qualche secondo l’area di stato, poi, quando non si è alla guida, si tocca la notifica che appare sullo smartphone e si compila un modulo all’interno dell’app. Secondo Google, per usare questa funzione su Android Auto non è più necessario attivare la modalità sviluppatore.

Fonte: TecnoAndroid