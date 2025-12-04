Amazon Kindle Paperwhite: lo sconto di oggi è da URLO, acquistatelo subito

Gli e-book sono sicuramente tra i prodotti più richiesti e apprezzati dal pubblico, proprio per questo motivo al giorno d’oggi sul mercato si possono trovare numerose varianti tra cui poter scegliere, ma il must have è sicuramente rappresentato dall’Amazon Kindle Paperwhite, il Kindle più veloce di sempre progettato da Amazon, dotato di un nuovo schermo antiriflesso e con la batteria che promette una durata anche di più settimane.

Il modello di cui vi parliamo è stato lanciato sul mercato nel corso del 2024, integra un display Paperwhite da 7 pollici di diagonale, con contrasto più elevato e cambio di pagina velocizzato del 25%. E’ l’ideale per i viaggi, dotato difatti di un design estremamente sottile, in combinazione con lo schermo antiriflesso di cui vi parlavamo prima, assicura una lettura estremamente facile, oltre a una portabilità fuori dal normale. La tonalità del colore è facilmente regolabile manualmente, potendo scegliere e variare tra bianco e ambra, offrendo così la possibilità di leggere comodamente in qualsiasi ambiente o location.

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La batteria dalla lunga autonomia rappresenta poi l’altro plus da non sottovalutare, ha una durata fino a 12 settimane, con possibilità di effettuare la ricarica tramite USB-C, anche se comunque la sua autonomia varia in relazione a tanti fattori: tempo di utilizzo giornaliero e luminosità impostata in primis.

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Amazon Kindle Paperwhite: che promozione oggi su Amazon

Spendere relativamente poco sull’acquisto di un Kindle è facilissimo con le offerte Amazon, il consumatore oggi si ritrova a dover sostenere un investimento di soli 129,99 euro, contro i 169,99 euro previsti in origine di listino. 40 euro in meno potrebbero sembrare pochi, ma allo stesso tempo corrispondono a circa il 24% di sconto, un risparmio non da poco che può essere sfruttato direttamente al seguente link.