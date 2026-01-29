Amazon: il prezzo di Apple iPad Air CROLLA di 180 euro

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon: che prezzo basso per l’Apple iPad Air

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto di Apple iPad Air 11″, in questi ultimi giorni di gennaio 2026, appare essere sicuramente uno dei migliori di sempre, proprio per la possibilità di mettere le mani su un dispositivo che costa circa 180 euro in meno del listino, senza dover minimamente rinunciare a specifiche o funzionalità generali.

La versione a cui oggi gli utenti possono accedere prevede 256GB di memoria interna (non espandibile), non si tratta della più economica (sarebbe da 128GB), ma eventualmente, a prezzi ovviamente maggiorati, è possibile mettere le mani anche su tagli da 512GB e 1TB di memoria interna. L’altro aspetto da considerare riguarda la connettività, il modello descritto nel nostro articolo prevede la doppia connessione WiFi + Cellular; ciò sta a significare, in parole povere, che il consumatore si può collegare alla rete sfruttando sia il WiFi di casa, che l’eSIM per connettersi in mobilità (ricordate che è necessario un abbonamento dedicato).

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Per il resto parliamo del solito ottimo Apple iPad Air da 11 pollici, un prodotto completo, dotato di un display Liquid Retina di altissima qualità, con connettività WiFi 6E, fotocamera frontale e posteriore entrambe da 12 megapixel, e processore Apple M3, molto simile a quello che ad esempio troviamo sui MacBook della stessa azienda di Cupertino.

Andate subito sul canale Telegram @codiciscontotech, così potete ricevere gratis le migliori offerte Amazon e tutti i prezzi più bassi del momento.

[maxbutton id=”4″ url=”https://t.me/codiciscontotech” text=”” ]

Amazon: che prezzo basso per l’Apple iPad Air

Gli utenti che oggi vogliono acquistare Apple iPad Air 11 possono farlo grazie ad uno sconto molto speciale lanciato da Amazon, che prevede la riduzione di circa 180 euro rispetto al valore iniziale di listino (o prezzo consigliato). La spesa, da effettuare a questo link, prevede inoltre la consegna gratuita a domicilio, garanzia della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, e tutta la tranquillità di averlo acquistato su Amazon.