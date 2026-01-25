Amazon: il prezzo crolla per il monitor OLED Asus Rog Strix

Una nuova promozione si staglia all’orizzonte e va a coinvolgere un monitor da gaming OLED di Asus, precisamente parliamo di Asus ROG Strix XG26ACDMS, ritenuto da molti come uno dei migliori in circolazione, sia per rapporto qualità/prezzo, che proprio per la sua calibrazione di fabbrica che innalza notevolmente la resa generale.

Il prodotto viene commercializzato con una diagonale da 26,5 pollici, più che sufficiente per godere della massima multimedialità possibile, riducendo al minimo l’ingombro generale. La tecnologia utilizzata è la QD-OLED, la più recente e moderna, frutto della combinazione di OLED e Quantum Dot, raggiungendo una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, e soprattutto un tempo di risposta davvero ridottissimo: solo 0,03 ms. Il refresh rate elevato, pari a 280 hz, rende chiaramente l’esperienza decisamente più fluida e adatta alle console di nuova generazione, oltre che naturalmente ai PC desktop più moderni e recenti.

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In termini di connettività posteriore possiamo davvero trovare tutto il necessario per il collegamento, difatti sono presenti USB type-C, HDMI 2.1, DisplayPort e altro ancora. Da notare, infine, la piena compatibilità con NVIDIA G-Sync, soluzione che permette di godere della massima esperienza ed espressione con le schede grafiche NVIDIA.

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Amazon: il prezzo crolla per l’acquisto di questo monitor OLED Asus

La spesa per l’acquisto di questo prodotto è decisamente più bassa delle aspettative, infatti parte da un listino di 699 euro, e oggi il consumatore può abbracciare una riduzione del 17%, in modo tale che si arrivi a spendere solamente 579 euro per l’ordine finale. Premete qui per l’acquisto.

L’unica colorazione disponibile è quella nera, il design è abbastanza moderno, senza troppi spigoli o richiami al mondo del gaming, come succede altrove o su dispositivi di altri brand (sono difatti assenti LED RGB di alcun tipo).