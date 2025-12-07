Amazon fuori di testa: sconto imperdibile sul notebook HP

Il mese di dicembre 2025 inizia nel migliore dei modi per gli utenti che da tempo stavano aspettando la migliore occasione per risparmiare sull’acquisto di un notebook di ultima generazione. Difatti in questi giorni è disponibile una promozione più unica che rara che apre le porte verso un mondo inesplorato e ricco di occasioni, come il notebook HP che su Amazon è ora fortemente scontato.

La prima cosa che notiamo di questo notebook, con codice prodotto 17-cp3002sl, è sicuramente un ampio display da 17,3 pollici di diagonale, un IPS LCD che riesce comunque a raggiungere una risoluzione in FullHD, e che con il suo trattamento antiriflesso facilita l’utilizzo praticamente ovunque si desideri. Le cornici non presentano uno spessore particolarmente ridotto rispetto agli standard a cui siamo abituati, fermo restando essere poi impreziosito dalla presenza di un processore AMD Ryzen 7 7730U, con alle spalle 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

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Il sistema operativo è ovviamente Windows 11, senza personalizzazioni software di alcun tipo, con possibilità di accedere a contenuti rapidamente e senza vincoli. Lo chassis, realizzato prevalentemente in plastica, resta essere comunque di ottima qualità, è resistente e affidabile, oltre che duraturo nel tempo.

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Amazon, i prezzi sono crollati sul notebook HP

Il prezzo di vendita di questo notebook HP è davvero ai minimi storici, poiché al giorno d’oggi l’utente si ritrova a poter investire un contributo finale di soli 549 euro, contro il listino di 699 euro, così da essere sicuri di poter abbracciare un prodotto dalle eccellenti prestazioni generali. Ordinatelo subito qui.

La tastiera, completamente retroilluminata, facilita di molto la digitazione durante le lunghe sessioni di utilizzo del prodotto. Oltretutto va ricordato che il dispositivo gode di una batteria dalla lunga durata.