Amazon: fail il regalo di Natale perfetto, la tecnologia è al -80%

Per comprare su Amazon questa volta, dovrete solamente entrare a far parte del nostro canale Telegram ufficiale che racchiude i migliori sconti. Clicca qui per accedere. Anche oggi il colosso e-commerce si è superato con una quantità di offerta incredibili.
Amazon: sono queste alcune delle migliori offerte natalizie del momento
Prodotto dopo prodotto, Amazon ha lanciato diversi sconti che potrebbero interessare a chi voleva fare un regalo di Natale improntato sulla tecnologia. Non ci sono dubbi sul fatto che il colosso e-commerce sia in grado di sorprendere e lo ha fatto anche questa volta lanciando degli sconti addirittura superiori a quelli visti durante il periodo del Black Friday. Come si può vedere nella lista in basso, di dispositivi interessanti ce ne sono davvero tanti, alcuni dei quali molto desiderati dal pubblico. Ecco l’elenco completo:
-
Samsung Smart TV 65” QE65S85FAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Lite, Contour Design, 2025, PREZZO: 1.124,25€, LINK;
-
Cornice Digitale Divoom Times Frame 10.1″ WLAN con App & 64GB, Display HD IPS 1280×800, Decorazione Pixel-Art RGB per Nerd Casa (Nero), PREZZO: 149,99€, LINK;
-
HP Victus 15-fb2000sl Notebook, AMD Ryzen 5-8645HS, RAM 16GB, 512GB SSD, Display 15.6″ FHD Antiriflesso IPS 300 Nits 144Hz, NVIDIA RTX 4050 6GB, Cam 720p TNR, AMD FreeSync Premium, Windows 11, Grigio, PREZZO: 679,99€, LINK;
-
Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Galassia, PREZZO: 531,99€, LINK;
-
GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE Scheda Madre – Supporta CPU Intel Core Ultra (Serie 2), 16+1+2 Fasi VRM, fino a 8800MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 3xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 2.5GbE LAN, Thunderbolt 4, PREZZO: 249,99€, LINK;
-
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico, PREZZO: 479,00€, LINK;
- Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Senza pubblicità – Nero, PREZZO: 99,99€, LINK.