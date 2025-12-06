Amazon da PAZZI: il monitor da gaming è quasi REGALATO

Una nuova promozione per tutti gli utenti vi attende direttamente su Amazon, difatti in questi giorni i consumatori si ritrovano a poter risparmiare moltissimo sul valore iniziale dell’acquisto del monitor LG UltraGear 27GS75Q, pronto a garantire prestazioni al top, dietro il pagamento di una cifra tutt’altro che elevata.

Il prodotto in questione è prima di tutto caratterizzato da una diagonale di 27 pollici, è un IPS LCD con risoluzione massima in QHD (2560 x 1440 pixel), e la possibilità di raggiungere un refresh rate a 200Hz, così da godere della massima fluidità in fase di utilizzo, passando anche per un tempo di risposta ridottissimo: solo 1 millisecondo. Il prodotto mostra tutta la propria anima da gaming anche con il supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, fermo restando essere compatibile con HDR10.

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In termini di connettività non delude assolutamente le aspettative, poiché nella parte posteriore si possono trovare HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4, soluzioni perfette per garantire la massima versatilità possibile in fase di utilizzo, senza dover assistere a rinunce particolari da sottolineare. Il design è minimale, ma non troppo aggressivo, si notano linee squadrate, come sempre accade in ambito gaming, senza però strafare.

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Monitor LG in promozione oggi su Amazon

Una delle migliori promozioni di sempre, arriva lo sconto sul monitor LG che viene a costare oggi solamente 199 euro, contro i 299 euro e oltre previsti di listino. L’ordine, da effettuare subito a questo link, prevede inoltre la possibilità di ricevere la merce a domicilio entro pochi giorno, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.

Ricordate che per ogni acquisto effettuato in questo periodo, è prevista la possibilità di effettuare il reso entro il 15 gennaio, o 15 giorni (dipendentemente da quale dei due arrivi più tardi).