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Amazon da PAZZI: il monitor da gaming è quasi REGALATO

E' davvero arrivato il momento di pensare di acquistare questo monitor da gaming su Amazon.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Amazon da PAZZI: il monitor da gaming è quasi REGALATO

Una nuova promozione per tutti gli utenti vi attende direttamente su Amazon, difatti in questi giorni i consumatori si ritrovano a poter risparmiare moltissimo sul valore iniziale dell’acquisto del monitor LG UltraGear 27GS75Q, pronto a garantire prestazioni al top, dietro il pagamento di una cifra tutt’altro che elevata.

Il prodotto in questione è prima di tutto caratterizzato da una diagonale di 27 pollici, è un IPS LCD con risoluzione massima in QHD (2560 x 1440 pixel), e la possibilità di raggiungere un refresh rate a 200Hz, così da godere della massima fluidità in fase di utilizzo, passando anche per un tempo di risposta ridottissimo: solo 1 millisecondo. Il prodotto mostra tutta la propria anima da gaming anche con il supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, fermo restando essere compatibile con HDR10.

In termini di connettività non delude assolutamente le aspettative, poiché nella parte posteriore si possono trovare HDMI 2.0DisplayPort 1.4, soluzioni perfette per garantire la massima versatilità possibile in fase di utilizzo, senza dover assistere a rinunce particolari da sottolineare. Il design è minimale, ma non troppo aggressivo, si notano linee squadrate, come sempre accade in ambito gaming, senza però strafare.

Solo con il canale Telegram @codiciscontotech avrete le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis sul vostro smartphone.

Monitor LG in promozione oggi su Amazon

Una delle migliori promozioni di sempre, arriva lo sconto sul monitor LG che viene a costare oggi solamente 199 euro, contro i 299 euro e oltre previsti di listino. L’ordine, da effettuare subito a questo link, prevede inoltre la possibilità di ricevere la merce a domicilio entro pochi giorno, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.

Offerta
LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27' IPS QHD (2560x1440), 200Hz (OC), 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync, HDR10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Flicker Safe, Nero
LG UltraGear 27GS75Q Monitor Gaming 27" IPS QHD (2560x1440), 200Hz (OC), 1ms (GtG), G-Sync Compatible, AMD FreeSync, HDR10, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, Flicker Safe, Nero
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    Ricordate che per ogni acquisto effettuato in questo periodo, è prevista la possibilità di effettuare il reso entro il 15 gennaio, o 15 giorni (dipendentemente da quale dei due arrivi più tardi).