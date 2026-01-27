Amazon Cortilia: il servizio si attiva per ulteriori città

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Amazon Cortilia: ecco le novità sulla piattaforma

Fare la spesa online diventa ancora più semplice per un numero sempre maggiore di clienti Amazon in Italia. A partire da oggi, infatti, anche chi vive a Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lodi, Pavia, Varese, Novara, Parma, Piacenza, Roma e nelle aree limitrofe, oltre che in provincia di Lecco e in nuovi comuni delle province di Milano e Monza e Brianza, può accedere allo store Cortilia. Ciò è possibile direttamente su amazon.it/cortilia. Un’estensione importante, che segue il lancio avvenuto a maggio 2025 e che ha già coinvolto città come Milano, Monza e Brianza, Bologna, Genova, Modena, Reggio Emilia e Torino.

Tale intervento conferma l’interesse crescente verso un modo di fare la spesa più comodo, consapevole e di qualità. L’assortimento disponibile per i clienti Amazon supera i 4.000 articoli e riguarda tutte le esigenze della spesa quotidiana. Dai prodotti freschi e quelli da dispensa, passando per vini, articoli per la casa e soluzioni dedicate alla cura di persone e animali.

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Amazon Cortilia: ecco le novità sulla piattaforma

Il servizio di consegna della spesa con Cortilia è accessibile a tutti i clienti residenti nelle aree coperte. Ciò indipendentemente dall’iscrizione a Prime. Un aspetto che rende l’esperienza ancora più inclusiva e facile da provare, soprattutto in occasione del lancio. In tal caso, infatti, è compresa un’offerta dedicata di 15 euro sul primo acquisto. Per conoscere nel dettaglio i termini e le condizioni della promozione, così come per verificare la copertura nel proprio CAP, è possibile consultare il banner informativo e le sezioni dedicate su amazon.it/cortilia.

Tale collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nell’ampliamento dell’offerta Amazon dedicata alla spesa quotidiana. Oggi i clienti italiani possono già acquistare prodotti in modo rapido e conveniente. Ciò tramite Amazon Fresh in città come Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino e Bologna. E in altre aree, tra cui Napoli, Salerno, Avellino, Caserta, Genova, Reggio Emilia e Modena.