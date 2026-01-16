Amazon: con queste offerte al 70% di sconto bisogna acquistare subito

Per non perdere tempo, dovete dare uno sguardo all’elenco di offerte che oggi abbiamo proposto. Tutte ovviamente arrivano da Amazon e riguardano la tecnologia, ma sappiate che c’è il trucco per non perderne neanche una. Dovete solo entrare nel nostro canale Telegram ufficiale che è gratuito per chiunque. Clicca qui per accedere gratis.
Amazon: ecco cosa si può comprare in queste ore sul celebre sito e-commerce in grande sconto
Ci sono numerose offerte che potrebbero essere quelle perfette per tanti utenti in queste ore su Amazon ma alcune abbiamo deciso di racchiuderle in un elenco conciso proprio qui sotto. Eccolo:
- TCL 43V5C QLED FHD – Smart TV da 43 pollici con pannello QLED Full HD, retroilluminazione Direct LED, supporto HDR e sistema Android TV, compatibile con Google Cast e Google Home, design sottile modello 2025, PREZZO: 199,90€, LINK.
- CHiQ L40FT Smart TV 40″ – Televisore Full HD da 40 pollici con supporto HDR10, sistema Google TV OS, audio Dolby Audio e dbx-tv, tuner triplo e Chromecast integrato, caratterizzato da un design metallico senza cornici, PREZZO: 179,99€, LINK.
- Logitech Signature M650 L – Mouse wireless pensato per mani grandi, con clic silenziosi, tasti personalizzabili e connessione Bluetooth, autonomia dichiarata fino a due anni e compatibilità con PC, Mac e Chromebook, PREZZO: 31,29€, LINK.
- Samsung QLED 4K Vision AI 85″ – Smart TV da 85 pollici con risoluzione 4K, tecnologia Quantum Dot per volume colore al 100%, processore Q4, Motion Xcelerator e sistema audio OTS Lite con Adaptive Sound, design SlimLook modello 2025, PREZZO: 1.149,00€, LINK.
- ENERMAX MARBLEBRON II 650W Bundle – Kit composto da alimentatore modulare ATX 3.1 da 650 Watt certificato 80 Plus Bronze e dissipatore CPU ETS-T41D-ARGB con display di stato digitale, pensato per configurazioni gaming, PREZZO: 72,92€, LINK.
- ARCTIC MX-7 8g – Pasta termica ad alte prestazioni con elevata conducibilità, formulazione non conduttiva e non capacitiva, indicata per CPU, GPU, console e laptop, progettata per garantire stabilità e lunga durata nel tempo, PREZZO: 10,29€, LINK.