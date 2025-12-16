Amazon, che OCCASIONE: il prezzo di Motorola Edge 50 Neo è OTTIMO

Tutti finalmente possono pensare di acquistare Motorola Edge 50 Neo pagandolo molto meno del listino iniziale, difatti in questi giorni è disponibile una nuova promozione su Amazon con la quale riuscire a mettere le mani su un prodotto complessivamente di ottima qualità, pronto a costare decisamente meno solo per poco tempo.

E’ arrivato il momento di pensare di acquistare uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, stiamo parlando di Motorola Edge 50 Neo, oggi disponibile all’acquisto con una spesa da sostenere tutt’altro che elevata, se considerate che comunque parliamo di un prodotto che ha un peso di 171 grammi, raggiungendo dimensioni di 154,1 x 71,2 x 8,1 millimetri di spessore e la totale resistenza all’acqua.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il suo display, dalla forma stretta e allungata, ha dimensioni di 6,4 pollici di diagonale, è un P-OLED con risoluzione di 1220 x 2670 pixel, fermo restando essere un P-OLED con densità di 402 ppi, refresh rate a 120Hz, oltre 16 milioni di colori e ovviamente protezione Gorilla Glass 3. Il processore non è chiaramente da meno, essendo un MediaTek Dimensity 7300, octa-core con una frequenza di clock a 2,5GHz, passando per la sua fida compagna di viaggio, la GPU Mali-G615 MC2, e anche 8GB di RAM.

Solo iscrivendovi al canale Telegram @codiciscontotech potete avere le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis in esclusiva assoluta sul vostro smartphone.

Amazon, la promozione è da urlo oggi

Quanto può costare Motorola Edge 50 Neo, quando in promozione su Amazon? vi stupiremo dicendo che la sua spesa effettiva è di poco superiore ai 200 euro, precisamente ha un costo di 206 euro, con garanzia della durata di 2 anni che copre tutti i difetti di fabbrica. La variante di cui vi parliamo nell’articolo prevede anche la totale sbrandizzazione, il che significa poter ricevere gli aggiornamenti di sistema direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Se volete effettuare l’ordine, al prezzo indicato, andate subito su questo link speciale.